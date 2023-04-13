USAID допомагає у теплопостачанні

КРОПИВНИЦЬКИЙ. – Підприємство “Тепло­енергетик” отримало машину для ремонту теплових мереж. Це міжнародна допомога місту від американського уряду по програмі USAID в рамках проєкту енерґетичної безпеки. Вартість такої машини з обладнанням – 175 тис. дол. За словами директора підприємства Олександра Чельника, перед використанням машини, працівники пройдуть спеціяльне навчання. Два тижні тому підприємство вже отримало у рамках програми модульні котельні, потужні ґенератори, важливі складові для заміни та ремонту мереж.