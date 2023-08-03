Aкція вшанування пам’яті полеглих в Оленівці

КИЇВ. – В ніч із 28 на 29 липня 2022 року окупанти влаштували масову страту українських військовополонених у Оленівці, в окупованій частині Донецької области. Цього дня рік тому окупанти підірвали один із бараків колонії, куди перед тим перемістили 193 полонених українських воїнів, переважно з полку „Азов“, які захищали Маріюполь і потрапили у полон. Там утримували тих захисників „Азовсталі„, яких російські окупанти не мали наміру обмінювати та умис-но стратили їх, щоб приховати тортури та жахливі умови утримання.

Акція пам’яті до роковин жахливого теракту відбулася 29 липня, на Майдані Незалежности столиці. Рідні та близькі вбитих підступним ворогом воїнів зібралися, аби запалити на знак пам’яті про них скорботні свічки. Майдан на кілька годин перетворився на море з тремтливих вогнів свічок, синьо-жовтих і червоно-чорних прапорів та квітів, у яких тонули світлини захисників, котрих підступно стратила держава-терористка, хоча вони перебували під захистом міжнародних конвенцій.

Крім столиці, акції пам’яті пройшли у Вінниці, Хмельницькому, Тернополі, Франківську, Львові, Луцьку та інших містах країни, а також у Вроцлаві, Відні, Тель-Авіві.