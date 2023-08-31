25 років відзнаки Президента України „Герой України“

23 серпня 1998 року була встановлена відзнака Президента України „Герой України“ для нагородження громадян України за здійснення визначного героїчного вчинку та трудового подвигу. Відзнака має орден „Золота Зірка“ і Орден держави. Особі, нагородженій відзнакою „Герой України“, вручається орден „Золота Зірка“ за здійснення визначного геройського вчинку або Орден держави за трудовий подвиг.

Нагородження відзнакою вдруге з врученням одного й того ж ордена не проводиться. Нагородження відзнакою „Герой України“ може бути проведено посмертно.

26 листопада 1998 року першим нагородженим відзнакою „Герой України“ з врученням Ордена держави був президент Національної академії наук України, академік Борис Патон, а 21 серпня 1999 року першим нагородженим відзнакою „Герой України“ з врученням ордена „Золота Зірка“ став льотчик-випробувач Авіяційного науково-технічного комплексу ім. О. Антонова Олек-сандр Галуненко.

16 березня 2000 року Верховна Рада України ухвалила закон, згідно з яким найвищим ступенем відзнаки України є звання Герой України. За роки існування відзнаки сотні людей були відзначені цим званням, зокрема В’ячеслав Чорновіл; президент Карпатської України у 1939 році Августин Волошин; народний депутат України Левко Лук’яненко; поет-правозахисник Василь Стус; головний командир Української повстанської армії Роман Шухевич; провідник ОУН Степан Бандера.

З початком російсько-української війни кількість нагороджених відзнакою „Герой України“ значно збільшилася. Серед них – генерал-майор Збройних сил України Ігор Гордійчук; український воїн Дмитро Коцюбайло („Да Вінчі“); командир Окремого загону спеціяльного призначення „Азов“ Денис Прокопенко („Редіс“); український військовий Олександр Мацієвський та багато інших.