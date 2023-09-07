10 річниця освячення Патріяршого собору

КИЇВ. – 18 серпня 2013 року, з нагоди 1025-річчя Хрещення України-Русі Глава Української греко-католицької церкви (УГКЦ) Святослав (Шевчук) освятив головний храм греко-католиків – Патріярший собор Воскресіння Христового. Нині відзначають 10-річчя освячення храму.

У 1596 році Київський митрополит Михайло Рагоза, п’ять єпископів і три архимандрити підписали Берестейську унію, в якій визнали церковну владу єпископа Рима, вийшовши з-під юрисдикції православного Константино­польського патріярхату і залишивши за собою візантійський обряд і літургію. Унію прийняли Київська, Полоцька архиєпархії та Пінська, Луцька, Берестейсько-Воло­димирська й Холмська єпархії. Греко-католицька церква не мала своєї національної держави, її вірні проживали у Речі Посполитій, Російської та Австро-Угорських імперіях. У часи Радянського союзу її взагалі заборонили, а священиків змусили або перейти у православ’я, або переслідували.

Церкву леґалізували у 1989 році і тоді її визначали, як церкву трьох єпархій – Львівської, Івано-Франківської та Мукачівської. На початку 2000-их років Глава УГКЦ кардинал Любомир Гузар оголосив, що повертає метрополію зі Львова до Києва. Водночас Російська православна церква оголосила категоричну незгоду, звинувачуючи у наступі на „канонічні“ землі московського православ’я. Київська влада для собору виділили землю на лівому березі столиці. І це стало символічним – УГКЦ символічно перейшла на лівий берег – стала церквою всієї України. Проєкт нового храму створив знаменитий київський архітектор Микола Левчук. Київський собор – це перша сакральна споруда майстра. Він має висоту 50 метрів та здатен вмістити понад 1,500 чоловік. Патріярший собор будувався 12 років.

27 жовтня 2002 року Любомира (Гузара) заклали та освятили наріжний камінь під майбутній собор. Вже до початку літа 2003 року був збудований цокольний поверх собору та почали зводити адміністративний будинок. П’ять хрестів встановили та освятили 10 червня 2004 року. Купол собору побудований без опорних споруд. 17 червня 2009 року в соборі відбулася перша за роки незалежності єпископська хіротонія в УГКЦ. 27 березня 2011 року в Пат­ріяр­шому соборі відбулася інтронізація новообраного Предстоятеля УГКЦ Святослава (Шевчука).

5 червня 2017 року у крипті собору поховали кардинала Любомира Гузара.

І хоча УГКЦ, як і ПЦУ, переходить на новий стиль із 1 вересня 2023 року, але освячення собору святкуватимуть щороку саме 18 серпня. Цьогоріч із нагоди ювілею святкування тривало три дні.