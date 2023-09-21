Ілон Маск став жертвою пропаґанди Росії

У політичних колах і засобах масової інформації поширилися публікації про відмову засновника SpaceX Ілона Маска дозволити Україні використовувати супутниковий інтернет Starlink для операцій проти російських сил у Криму у вересні 2022 року. Нижче вміщено публікації „Голосу Америки“ та Укрінформу з цього питання.

„Голос Америки“

Відмова Маска включити “Starlink” для українських операцій у Криму порушує питання про те, чи Пентагон у майбутньому має чіткіше повідомляти про використання у воєнних цілях послуг і продуктів, які Міноборони США купує у підрядників. Про це заявив міністер ВПС США Френк Кендалл.

На момент відмови Маска на запит Києва у компанії не було військового контракту: він безплатно надавав Україні термінали у відповідь на повномаштабне вторгнення Росії. Проте за кілька місяців американські військові профінансували ці послуги для України та офіційно уклали із “Starlink” контракт на продовження підтримки. Пентагон не розкриває умови або вартість цього контракту, посилаючись на питання безпеки.

Письменник Волтер Айзексон у новій біографії І. Маска написав, що бізнесмен нібито таємно відключив роботу “Starlink” біля узбережжя Криму, що зірвало українську атаку підводними дронами по півострову через страх застосування Росією ядерної зброї у відповідь. Пізніше Айзексон та Маск уточнили, що він відмовився його там активізувати супутниковий інтернет на „екстрений запит від державних органів України“ через побоювання „ескалації конфлікту“.

„Якщо ми збираємося покладатися на комерційні структури або комерційні системи для оперативного використання, ми повинні мати певні ґарантії, що вони будуть доступні“, – сказав Ф. Кендалл. “SpaceX” має контракт на допомогу команді повітряної мобільності ВПС у розробці ракетного корабля, який би швидко переміщував військові вантажі в зону конфлікту або зону лиха. Генерал Майк Мініган, голова Командування з повітряної мобільності, сказав: „Американська промисловість має чітко розуміти весь спектр того, для чого її можна використовувати“.

Таким чином відмова Маска в Україні привернула увагу до того, чи потрібне формулювання, за яким компанія, що надає військову підтримку під час війни, повинна погодитися, що ця підтримка може бути використана в бойових діях.

Зокрема Ендрю Гантер, помічник міністра ВПС із закупівель, технологій і матеріяльно-технічного забезпечення, підкреслив, що якщо Пентагон оплачує послуги чи технології для обслуговування місій, „очікується, що це буде використовуватися для цілей“, що можуть включати й „підтримку бойових операцій“.

Державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв’ю “CNN” заявив, що США сподівається, що технологія “Starlink” „залишиться повністю доступною“ для українських військових, поки вони захищають свою територію.

Укрінформ

Нові деталі біографії І. Маска свідчать про те, що посол Росії в США Анатолій Антонов навмисно збрехав засновнику “SpaceX” про готовність розпочати ядерну війну, щоби той відмовив українцям у супутниковому зв’язку для керування ударними дронами.

Коли І.Маск дізнався, що супутники “Starlink” використовуватимуться ЗСУ для керування безпілотними апаратами, він поговорив телефоном з послом Росії в США Анатолієм Антоновим, який переконав Маска, що напад на Севастополь спричинить ядерну відповідь з боку Росії – згідно з військовою доктриною держави.

На думку критиків, І. Маск став однією з найуспішніших мішеней російської пропаґанди та нагнітання страху.

„Дії Ілона Маска, щоби зупинити Україну від нападу на окуповану РФ територію, свідчать, що він, у кращому випадку, необізнаний у питаннях війни та сприйнятливий до російської пропаґанди“, – вважає професор міжнародних відносин в Університеті Ілиной Ніколас Ґроссман.

В. Айзексон заявив, що „певна кількість обладнання та послуг“ супутникової мережі “Starlink” перейшла під контролю Пентагону.

За словами біографа, І.Маск більше не контролює геозони та умови використання “Starlink”. Сам Маск заявив, що не обмежував українській армії доступ до “Starlink” у районі Криму, оскільки він від самого початку не був активований у цьому реґіоні, мережа “Starlink” там не працювала.

Інформація про начебто розпорядження І. Маска відключити супутниковий зв’язок “Starlink” торік у районі тимчасово окупованого Криму, аби завадити українській атаці на військово-морський флот РФ, потребує ретельної перевірки, сказав представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький в етері телемаратону „Єдині новини“:

„Інформацію стосовно того, що Маск начебто відключив “Starlink”, потрібно перевіряти і перевіряти, до того ж кілька разів. Можливо, призначити певну групу, яка вивчатиме це питання. Тому що потужна інформаційна кампанія і потужний інформаційний ресурс, який використовує Росія, досить сильно впливає на подачу інформації, коментарі і оцінки“.

В.Скібіцький зауважив, що “Starlink” – це дуже потужна система зв’язку, і з нею було багато різних непорозумінь через, можливо, недостатнє вміння використовувати її належним чином. Крім того, в українських військових виникало чимало проблем із технічною експлуатацією цієї складної системи.

Вікіпедія

Ілон Маск народився 28 червня 1971 року – американський підприємець, інженер і мільярдер. Засновн­ик, генеральний директор та головний інженер компанії “SpaceX”; генеральний директор та архітектор продукту компанії “Tesla”; засновник “The Boring Company”; співзасновник “Neuralink” та “OpenAI”; власник соціяльної мережі “Х” (колишня “Twitter”).

1 листопада 2021 року став першою людиною в історії, чий стан досяг позначки 300 млрд дол.

У 2002 році І.Маск заснував “SpaceX”, компанію з виробництва аерокосмічної техніки та надання послуг космічного транспорту, генеральним директором та головним інженером якої він є. У 2004 році приєднався до виробника електромобілів “Tesla” і в 2008 році став її генеральним директором. У 2006 році він допоміг створити “SolarCity”, компанію з надання послуг у галузі сонячної енерґії, яка згодом була придбана “Tesla” та стала “Tesla Energy”. У 2015 році став співзасновником “OpenAI”, некомерційної дослідницької компанії, яка займається просуванням штучного інтелекту. У 2016 році став співзасновником “Neuralink”, що займається розробкою інтерфейсів мозок-комп­’ютер, та заснував “The Boring Com­pany”, компанію з будівництва тунелів. 2022 року став власником “Twitter” за 44 млрд дол. За видатні заслуги перед наукою 9 травня 2018 удостоєний членства Лондонського королівського товариства.

Після вторгнення Росії в Україну в 2022 році І.Маск публічно підтримав Україну та росіян, які виступають проти війни, надав Україні доступ до системи супутникового інтернету “Starlink” та відправив до країни дві партії терміналів “Starlink”, акумулятори, адаптери живлення для автомобільних запальничок, сонячні батареї та генератори. У жовтні 2022 року висловився за підтримку миру Росії з Україною і назвав чотири параметри можливого перемир’я: провести нові референдуми на окупованих Росією частинах Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей під наглядом ООН; визнання анексію Криму Росією; надати невтральний статус Україні; ґарантувати водопостачання Криму.