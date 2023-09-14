Ілон Маск не допоміг українській атаці на Крим

КИЇВ. – Супутникова система “Starlink” Ілона Маска є „життєво важливим інструментом“ для України, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен 10 вересня після повідомлень про те, що минулого року мільярдер начебто таємно відключив систему біля узбережжя Криму, щоб запобігти атаці українських дронів на російські військові кораблі, про що писало 7 вересня “CNN” із посиланням на нову біографію підприємця авторства Волтера Айзексона. „Коли начинені вибухівкою українські підводні дрони наблизилися до російської фльоти, вони втратили зв’язок, і їх зрештою викинуло на берег“, – пише В. Айзексон.

За повідомленням “Reuters”, минулого року І. Маск відхилив запит України на активацію системи “Starlink” біля окупованого РФ Севастополя для атаки українських дронів на російські військові кораблі.

„Starlink“ був створений, щоб люди могли дивитися Netflix, розслаблятися, підключатися до інтернету в школі, творити мирні справи, а не завдавати ударів дронами“, – заявив І. Маск авторові книги В. Айзексону.

11 вересня І. Маск заявив, що не вважає себе зрадником через ситуацію навколо неактивації системи “Starlink” для українських дронів поблизу Криму. „Конґрес США не оголошував війну Росії. Якщо хтось і є зрадником, то це ті, хто називає мене таким“, – написав він у соцмережі X. Він також додав, що є громадянином Сполучених Штатів і має лише цей паспорт.

Торік на початку повномаштабної війни Росії проти України американський бізнесмен, мільярдер та засновник компаній Tesla та SpaceX І. Маск подарував Україні станції супутникового зв’язку “Starlink”, які дуже допомогли українцям – і військовим, і цивільним. Потім частину з них вже купували за гроші. За словами І. Маска, ще минулого року в Україну відправили близько 20 тисяч терміналів “Starlink”.

Система “Starlink”, якою володіє компанія SpaceX, може надавати доступ до високошвидкісного інтернету у віддалених місцях і виявилися надвичайно корисними після того, як російські війська вторглися в Україну й закрили українські наземні інтернет-послуги та мережі мобільного зв’язку. Україна також використовує “Starlink” на полі бою. Наприклад, для зв’язку між штабом і військами на місцях. Його сигнали не можна глушити, як звичайні радіосигнали, а для налаштування комплекту потрібно лише 15 хвилин. Українські підрозділи у найнебезпечніших місцях війни чи інших гарячих точках без зв’язку, завдяки “Star­link” мають стабільний контакт зі штабом та навіть рідними.

На початку червня 2023 року стало відомо, що SpaceX підписала договір з Пентагоном з обслуговування “Starlink” в Україні.

30 липня Міністерство оборони США повідомило, що купить у компанії Маска 400-500 терміналів “Starlink”, під час використання яких відомство саме зможе визначати, де і як вони можуть використовуватися.