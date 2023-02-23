Від серпня минулого року охочі до сенсацій блоґери на всі можливі лади коментують повідомлення газети „The Washington Post“‚ котра‚ покликуючись при цьому на розміщений в Отаві аналітичний центр SecDev, розповіла‚ які природні багатства України опинилося сьогодні на окупованих Росією українських територіях.

Ось декілька конкретних цифр: Москва вже контролює 63 відс. українських вугільних родовищ‚ 11 відс. нафтових і 20 відс. газових‚ а також 42 відс. покладів різних металів і 33 відс. рідкоземельних‚ особливо цінних матеріялів‚ зокрема літію. Водночас газета підкреслила‚ що Україна володіє величезними – може‚ навіть найбільшими у світі – запасами титанової і залізної руди та вугілля.

Увагу до теми підігрів московський генерал Володимир Овчинський своєю публікацією „Літій і смерть“ у консервативному псковському журналі „Ізборскій клуб“. Цей колишній керівник Інтерполу Росії робить висновок‚ який сподобався не тільки російським експертам‚ але й багатьом українським – нібито головною причиною вторгнення російського війська в Україну є відібрати найцінніші поклади української землі.

Цитуємо В. Овчинського: „Україна посідає четверте місце у світі за загальною вартістю природних ресурсів з річним видобутком приблизно 15 млрд. дол. та потенційною вартістю до 7.5 трлн дол. При цьому Україна є однією з найбагатших европейських країн, коли йдеться про запаси рідкісноземельних металів та літію, вартість цих родовищ оцінюється в діяпазоні від 3 до 11.5 трлн дол. Якщо нафту через її значущість традиційно називають „чорним золотом», то літій стає „білим золотом”“ цього століття… У ядерній енерґетиці та атомній техніці за його допомогою отримують радіоактивний ізотоп водню – тритій, левова частка літію йде на виробництво літійних акумуляторів… В Україні запаси літієвих руд категорії С1 лише у родовищі Шевченківське на Донеччині становлять 5.67 млн тонн, а категорії С2 – понад 8 млн тонн… Прогнозні обсяги запасів літію в Росії – 1 млн тонн”.

Далі‚ не довго думаючи‚ генерал хвалить Путіна за те‚ що той захопив українські літієві поклади‚ бо ще трохи – і Росію в цьому випередили б китайські‚ австралійські чи американські компанії.

Насправді реальність зовсім інша. Пе-перше‚ нащо Америці український літій‚ якщо вона може взяти в концесію родовища літію в Чіле‚ де запаси його становлять майже 10 млн тонн? Не мають гострої потреби в літієві ні Китай‚ ні Австралія‚ де запаси також багатомільйонні. Тим більше не має підвищеної потреби в літієві Росія‚ в технологічному сенсі безнадійно відстала країна.

Щодо українського літією‚ то це так‚ там запаси його – найбільші в Европі.

Ми ніскільки не заперечуємо‚ що Москва зазіхає на все українське і навіть на все світове багатство.

Але забудьмо на хвилину про літій. Згадаймо історію. Понад 350 років‚ від самого Переяславу‚ Москва тисячами способів і методів безнастанно нищить Україну‚ її культуру‚ її найкращих‚ найсвідоміших людей. Було до літію ще далеко‚ коли Петро І дотла спалив наш Батурин і вирізав усіх до одного городян. Було до літію ще далеко‚ коли Микола І заслав Тараса Шевченка в Орську кріпость за забороною писати і малювати. Не через літій цар Микола ІІ у 1915-му сплюндрував Галичину. Не через літій московський кат Муравйов у січні 1918 року залляв невинною українською кров’ю Київ. Не через літій Сталін винищив голодом щонайменше 10 мільйонів селян-українців – продуктивну і духовну основу нашої нації. Не літій був причиною сатанинського червоного терору 1937-му‚ коли в Сандармосі московські чекісти розстріляли сотні найвідоміших діячів української культури. Не літій був виною колгоспного рабства в Україні.

А в 2024-му Росія загарбала український Крим з якої рації? У Криму ж літію нема.

Пекельна ненависть до України – ось що є головною причиною вторгнення московитів в Україну. Ненависть не тільки Путіна‚ цього нікчемного виродка‚ але всієї російської маси‚ котра від самого заснування Московії не спромагається знайти себе ні в чому іншому‚ як тільки у загарбанні чужого.