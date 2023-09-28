Єдиний у світі музей української хореографії

КРОПИВНИЦЬКИЙ. – Єдиний у світі музей хореографії існує уже майже 20 років. Діяв він досі у окремому, збудованому вже у новітні часи приміщенні, на території музею-заповідника „Хутір Надія“ – батьківській землі корифеїв українського театру Тобілевичів. Але віддаленість від міста спричиняла те, що унікальний музей працював фактично лише час від часу.

Давно стояло питання про перенесення музею до обласного центру. 20 вересня відкрили оновлений Музей історії українського хореографічного мистецтва. Це приміщення колишнього обласного відділення Національного банку України, що знаходиться у самому центрі Кропивницького. Відділення уже кілька років не працює і гарний, збудований у позаминулому столітті у клясичному стилі будинок, стояв пусткою. На другому поверсі тут плянується розмістити розширену експозицію художнього музею.

Директор обласного краєзнавчого музею Борис Шевченко, відкриваючи оновлену експозицію музею хореографії, зазначив, що побудована вона на основі концепції, створеної завдяки порадам відомих хореографів. Він сказав: „Видовий ряд дозволяє хронологічно простежити розвиток українського хореографічного мистецтва в Україні та за її межами, зв’язок зародження української народно-сценічної хореографії у творчості корифеїв українського театру, видатних балетмейстерів минулого з розвитком українського танцю сьогодні“.

Нині музей налічує понад шість тисяч предметів, які демонструють танцювальні традиції України.