Ярослав Гунька – військовий злочинець чи національний герой?

Ірина Лясова, „Факти“

22 вересня відбулася візита Президента України до Канади. Під час виступу Володимира Зелен­ського у парляменті Канади вшанували оплесками запрошеного на засідання 98-річного ветерана дивізії „Галичина“ Ярослава Гуньку. Його поява в парляменті Канади спричинила бурхливу реакцію Польщі та канадської єврейської спільноти. Спікер канадської палати громад Ентоні Рот перепросив за запрошення Гуньки, яке назвав суто власною ініціятивою, а згодом подав у відставку.

Андрій Іллєнко, Главком

Після овацій, які отримав українець Ярослав Гунька в канадському парляменті, антиукраїнська пропаґанда на весь світ роздула істерію про „українського нациста“.

Але чи був він військовим злочинцем і чи є він „українським нацистом“? Якою була мотивація Я. Гуньки та тисяч інших таких самих молодих хлопців? Боротьба з лютим ворогом України – московським більшовизмом, який вбиває прямо зараз і веде аґресивну війну в Европі.

Чи вчиняв Я. Гунька та інші дивізійники військові злочини? Ні. За майже 80 повоєнних років їх перевіряли всі можливі установи, органи та комісії. В тому числі під постійним тиском московської аґентури. Ніяких злочинів.

Трагізм долі Я. Гуньки у тому, що він воював в армії чужої держави. Але така доля бездержавної нації. Мільйони українців воювали в чужих арміях як під час Другої світової, так і під час Першої світової та десятках інших війн. На щастя, сьогодні ми маємо свою державу і свою армію.

„Не забуде стрільця Україна із золотим левиком на рукаві!“.

Олена Куренкова, Суспільне

У цієї історії вже є політичні наслідки – Ентоні Рот пішов у відставку, а прем’єр Канади Джастін Трюдо мусив вибачатися за „помилку, яка глибоко збентежила парлямент і Канаду“. Я. Гунька народився у селі Урмань, на Бережанщині Тернопіль­ської области, й виховувався у патріотичному дусі. Дядько Ярослава – Григорій Гунька, був січовим стрільцем. Заяву на вступ до дивізії 18-річний хлопець подав після закінчення бережанської гімназії. Потрапив до підстаршинської школи зенітної артилерії в Мюнхені. Брав участь у боях під Бродами, потрапив у полон до британців. Коли Гуньку звільнили, певний час він залишався в Британії, а у 1954 році вирушив до Канади. Там був учасником Братства колишніх вояків першої Української дивізії Української національної армії, членом Конґресу українців Канади, спостерігачем на виборах до Верховної ради 1994 року, а у 2003-му був делеґатом від КУК на Світовому конґресі українців.

Я. Гунька був активним учасником української громади.

Нюрнберзький трибунал, який у 1945-1946 роках судив нацистів, не знайшов доказів причетности до них вояків дивізії СС „Галичина“. Але попереду були ще нові перевірки. Дивізійників привезли до Британії, де у 1948-му вони стали остаточно вільними. Перед тим, як випустити їх за кордон, Британія мала впевнитися, що вони не причетні до скоєння воєнних злочинів.

В середині 1980-их СРСР зрозумів, що міг би очорнити репутацію української діяспори по інший бік Атлантики шляхом нагадування про Голокост. Вони вирішили, що для них найгіршою річчю, яка взагалі існувала під час війни, була Дивізія „Галичина“.

У 1985-му в Канаді з’явилася комісія, яка мала розслідувати факти можливої причетности „Галичини“ до скоєння воєнних злочинів нацистів. Її назвали іменем її очільника – судді Верховного суду Квебека у відставці Жюля Дешена. Комісія наголосила на тому, що дивізія не причетна до злочинів проти людяности чи воєнних злочинів, її не можна засуджувати як групу, та й приналежність окремих осіб до дивізії не вважається злочином. Комісія визнала, що підстав для позбавлення громадянства чи для судового переслідування ветеранів дивізії на території Канади немає.