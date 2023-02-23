Японія допоможе Україні

ТОКІО. – Прем’єр-міністер Японії Фуміо Кісіда оголосив про нову фінансову допомогу Україні у розмірі 5.5 млрд дол. Також він повідомив, що перші роковини війни РФ проти України 24 лютого буде відзначено проведенням онлайн-саміту країн „Групи семи“ (G7) з участю Президента України Володимира Зеленського. Ф. Кісіда, виступаючи на ґлобальному форумі в Токіо, організованому японським аналітичним центром, сказав, що Україна все ще страждає від російського вторгнення, і її народу потрібна допомога, щоб відновити своє повсякденне життя та інфраструктуру, яка сильно постраждала від російських атак.

Японія приєдналася до США і европейських країн у введенні санкцій проти Росії через її вторгнення в Україну, та надає гуманітарну й економічну підтримку Україні.