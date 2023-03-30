Як позбутися Московської церкви в Шевченковім краї

Починаючи від 15 грудня 2018 року, коли відбувся історичний Об’єднавчий собор, на якому утворено помісну Православну церкву України (ПЦУ), перед православними країни, у тому числі й Черкащини, з’явилася реальна можливість подолати розділення, яке десятиліттями було „живою раною“ на духовному тілі України.

На той час на Черкащині, у складі Черкаської і Уманської єпархій, було зареєстровано 461 громад УПЦ, підпорядкованих Московському патріярхату.

Почався процес їхнього переходу до ПЦУ, який помітно прискорився з отриманням Томосу про її автокефалію. Треба зазначити, що на той час очільник Черкаської єпархії Митрополит Софроній (Дмитрук), відомий храмобудівничий, цьому особливо не протидіяв. Принагідно варто згадати, що цей архиєрей вважався представником „проукраїнського крила“, оскільки досить тривалий час аґітував за автокефалію. З початком російської аґресії 2014 року він відмовився поминати московського патріярха Кирила. Софронія навіть називали серед ймовірних учасників Об’єднавчого собору. Проте, очевидно під тиском московських сил, на собор він не приїхав, пославшись на хворобу.

Однак на захист структур Московського патріярхату стали черкаські чиновники. Про це згадував Митрополит ПЦУ Іоан (Яременко): „Справді, у Черкаській області має місце саботаж рішення про перереєстрацію релігійних громад із Української православної церкви (Московського патріярхату) в Православну церкву України. Свідомо протидіяв такому рішенню вже колишній голова Черкаської ОДА Ігор Шевченко. Зокрема, він скасував рішення про перереєстрацію Бужанської громади“. Владика пов’язував це з виконанням чиновниками ОДА негласних вказівок колишнього першого заступника Офісу президента Сергія Трофімова.

Після смерти Софронія у червні 2020 року керуючим Черкаською єпархією став Архиєпископ Феодосій (Денис Снігірьов). З його призначенням одразу відбувся помітний розворот у бік Москви.

Феодосій – досить помітна постать в УПЦ МП. За інформацією журналістки Соні Кошкіною, він – власник російського пашпорту. Важливо згадати, що саме Феодосій зустрічав у лютому 2014 році в аеропорту Бориспіль делеґацію з „Дарами волхвів“, до якої входив терорист Ігор Гіркін-Стрєлков і російський олігарх Костянтин Малофєєв, якого обґрунтовано вважають одним із спонзорів російської аґресії на Донбасі. У лютому 2016 році у складі делеґації УПЦ МП Феодосій брав участь в архиєрейському соборі РПЦ у Москві.

Посівши Черкаську єпархію, новий архиєрей відзначився численними виступами на проросійських медія ресурсах, у яких можна знайти ознаки розпалювання релігійної ворожнечі та ненависти, образу почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями.

Промосковська позиція нового владики виявилася й у відновлені поминання Патріярха Кирила. Також Феодосій швидко замінив усі антимінси, освячені попередником. Тут, варто зауважити, що за Софронія у більшості антимінсів було вказано його власне ім’я та ім’я Митрополита Київського. Натомість у нових „снігірьовських“ антимінсах прописана наступна ієрархічна формула: „По благословению святейшаго патриарха Московского и всея Руси Кирилла, при митрополите Киевском и всея Украины Онуфрии…“. Тобто, благословення для парафій дає лише Патріярх Кирил (Гундяєв), а митрополити Онуфрій і Феодосій виконують функції „споглядачів“ волі його „святійшиства“.

З початком повномаштабної аґресії питання поминання московського патріярха було віддано на розсуд благочинних. А за його „здравіє“ й донині моляться у Михайлівському катедральному соборі Черкас.

Зазнав кардинальних змін і сайт Черкаської єпархії УПЦ МП. Зокрема, на ньому було розміщене пряме посилання на сайт Московської патріярхії (patriarchia.ru), а також змінена електронна пошта на домен російської ІТ-компанії „Yandex“. Варто зазначити, що сайт єпархії, як і всі сайти благочинь та монастирів створені на базі єдиної в т.зв УПЦ інтернет платформі „church.ua“, яка в свою чергу є частиною російського серверу „Приход.ру“. Це означає, що у Москві не тільки створюють самі сайти, але й зберігають їхні резервні копії та облікові дані всіх зареєстрованих користувачів. Фактично, Московська патріярхія має можливість в реальному часі цілковито контролювати інтернет-ресурси своїх філій в Україні, у тому числі й на Черкащині.

З початком широкомаштабного вторгнення Росії від 24 лютого 2022 року очільник Черкаської єпархії так і не спромігся на публічне засудження аґресора. Більше того, він намагається різними способами зупинити бажання більшости черкащан бути в незалежній від Москви церкві. Так, коли протоєрей Роман Личак – настоятель Свято-Михайлівської парафії села Деньги 16 березня публічно засудив криваві злочини росіян в Україні, наказом Митрополита Феодосія його було відлучено і заборонено у служінні.

Досить показовою стала ситуація в Смілян­ському благочинні УПЦ МП, яке очолював протоєрей Петро Дмитрук, рідний брат покійного Митрополита Софронія. 2 березня 2022 року 10 священиків Сміли й Смілянщини на чолі з о. П. Дмитруком написали відкрите звернення до Митрополита Онуфрія та Митро­полита Черкаського і Канів­ського Феодосія про розірвання всіх відносин з РПЦ та відновлення церковного спілкування зі Вселенським патріярхом та іншими помісними православними церквами. Для покарання цього священика Феодосій вивів його за штат, тобто фактично усунув від керування Покровською парафією та всіма приходами Сміли.

Однак, незважаючи на тиск, перехід релігійних громад на Черкащині до ПЦУ продовжується і станом на початок грудня 2022 року їх кількість сягнула 52. Цей процес суттєвим чином змінив балянс між православними громадами різної юрисдикції. Якщо раніше істотно переважали релігійні організації московського підпорядкування, то тепер кількість громад ПЦУ майже зрівнялася з ними. Так, за офіційними даними на 20 жовтня в області зареєстровано 191 громада ПЦУ та 204 – московського підпорядкування.

Для того, щоб заохотити священиків не покидати УПЦ МП Феодосій навіть запровадив спеціяльну нагороду „За стійкість у вірі“. Перше вручення цієї відзнаки відбулося 27 жовтня 2022 року після вечірнього богослужіння в Михайлівському катедральному соборі Черкас. При цьому нав’язується міт про „мученицьку“ Церкву, яка буцімто зазнає гонінь від влади. А тих, хто відходить від Московського патріярхату кваліфікують „зрадниками Святої Христової Церкви“ та „розкольниками“.

23 червня 2022 року Митрополит Феодосій звершив чин освячення закладного каменю в фундамент нового храму при Черкаській православній гімназії у Думанцях. При цьому виявилося, що в заставній грамоті духовним опікуном цього навчального закладу зазначений Патріарх Кирил. Тим самим черкаський владика в черговий раз підтвердив власне підпорядкування Москві.

Досить цікавою є особа наближена до Митрополита Феодосія – єпископ Антоній (Дмітрій Пухкан). На нинішній час – єпископ Корсунь-Шевчен­ків­ський, вікарій Черкаської єпархії. Рідний брат Дмітрія, нині покійний Александр Пухкан був штатним співробітником Головного розвідувального управління Росії, командував диверсійно-підривними групами ГРУ в Сирії, Криму і на Донбасі.

22-23 жовтня 2022 року на Чер­ка­щині з візитою перебував Митропо­лит Тульчинський і Брацлавський Іонафан (Єлецьких), у якого напередодні проводились обшуки і було висунута підозра у розпалюванні релігійної ворожнечі. Тим не менше Феодосій співслужив з ним у Стеб­лів­ському жіночому монастирі і висловив захоплення його діяльністю, назвавши „патріотом свого народу“.

Антиукраїнська діяльність Мос­ков­ського патріярхату не може не викликати громадської протидії. Свідченням цього стали рішення міських територіяльних громад про заборону діяльности УПЦ Москов­ського патріярхату як такої, що несе загрозу національній безпеці України. Відповідні рішення у різних формулюваннях на цей час прийняті Звенигородською, Смілянською, Чигиринською, Ватутінською, Городищенською, Шполянською, Уманською радами.

Черкаська міська рада також неодноразово зверталися до цього питання. Так, 23 червня 2022 року депутати Черкаської міської ради підтримали петицію щодо заборони діяльності церков Московського патріярхату на території міста. Проте було зауважено, що подібне рішення не належить до її компетенції. Депутат Василь Мойсієнко анонсував підготовку звернення до центральних органів влади з пропозицією переглянути закони, які унеможливлюють заборону Московської церкви. 29 вересня черкаські депутати підтримали проєкт рішення, згідно з яким у Московської церкви в Черка­сах можуть вилучити землю. За таке рішення проголосували 26 депутатів. Серед них, до речі, не було міського голови Анатолія Бонда­ренка. 1 грудня депутати Черкас прийняли рішення звернутися до Конститу­ційного суду України та Верховної Ради з проханням заборонити Московський патріярхат в Україні. За це звернення проголосувало 34 депутати.

Водночас доволі дивну позицію зайняли депутати Черкаської обласної ради, які досі так і не спромоглися визначитися із ставленням до структур Московського патріярхату на території области. Так, на сесії 2 грудня 2022 року голова обласної ради Анатолій Підгорний звернувся до депутатів: „Щоб у цей нелегкий час нам залишитись гуртом, у тому числі вірянам різних віросповідань та конфесій, пропоную питання проєкту порядку денного №33 і 34 (які стосувалися конфесійної ситуації) не включати до порядку денного сесії“. Підтримали таке рішення 46 депутатів. На наступній сесії, 16 грудня – питання все ж було винесено на голосування. Але звернення до Верховної Ради щодо заборони церкви Московського патріярхату на території Черкаської области підтримали лише 11 депутатів. За проєкт рішення проголосували майже всі депутати „Европейської солідарности“, а також Олег Петренко. Нато­мість депутати від фракцій „Чер­ка­щани“, „Слуги народу“, „Батьківщина“ і „За майбутнє“ або не голосували, або були відсутні. Голова облради також не проголосував. Цікаво, що така угодовська позиція одразу знайшла публічне схвалення Митро­полита Феодосія. На недільній проповіді 18 грудня у Свято-Михай­лівському соборі він персонально подякував тим депутатам обласної ради, які не знайшли у собі сил виступити проти релігійних структур, пов’язаних з державою-аґресором.

Сподіваємося, що такі сили, і така рішучість все ж знайшлися у очільників держави. Як відомо, чисельні факти співпраці представників УПЦ МП з окупантами спонукали Пре­зидента Володимира Зеленського ввести у дію рішення Рада національної безпеки і оборони України щодо заборони діяльности в Україні афілійованих із центрами впливу в Росії релігійних організацій.

На виконання цього указу 7 грудня 2022 року на об’єктах УПЦ МП на Черкащині Службою безпеки України були проведені контррозвідувальні заходи, під час яких виявлено чимало свідчень прямої колаборації з аґресором. Зокрема після обстеження 10 культових закладів (у тому числі й Красногірського Свято-Покровського жіночого монастиря) виявлено бібліотеки з прокремлівською літературою, символіку терористичного об’єднання „Новоросія“, пропаґандистські брошури та газети. Знай­дено листування з Московським патріярхом Кирилом, молитви за нього та молитва-гимн „Боже, царя храни“, пропаґандистська література, де заперечувалося існування Україн­ської церкви та стверджувалося, що її створила „атеїстична влада та СБУ“. З’ясувалося, що окремі церковнослужителі постійно підтримують зв’язок з громадянами країни-аґресора.

В таких умовах позитивне вирішення питання юридичної заборони структур Московського патріярхату, в тому числі й на Черкащині, буде сприяти перемозі над російським аґресором, оскільки значно обмежить його деструктивні дії всередині України.

Віталій Масненко – український історик, історіограф, доктор історичних наук, дійсний член НТШ, професор катедри історії України Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького.