Як мудрі німці вчать заґрантованих малоросів

Великий геній нашого народу Тарас Шевченко не тільки промовисто змальовував події свого часу, але й проникливо дивився вперед на цілі століття. У випадку з визнанням Бундестаґом ФРН Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу згадується ось такий крилатий вислів нашого Кобзаря: “І на Січі мудрий німець картопельку садить. А ви її купуєте, їсте на здоров’я“.

Справді, німецькі політики в цій ситуації проявили свою мудрість і делікатність, аби підтримати українство, яке й сьогодні зазнає геноциду від тієї ж самої Москви. Хоч 24 вересня 2020 року над ухвалою цього рішення нависли грізні хмари – того дня підготовча комісія Бундестаґу відхилила подібну пропозицію спільної українсько-німецької комісії істориків, визнавши їхні висновки непереконливими.

З різкою критикою фактичної бездіяльности української частини комісії на чолі з професором Ярославом Грицаком виступив тоді Посол України в Німеччині Андрій Мельник, а Міністерство закордонних справ України відкликало свій патронат над нею з формулюванням: „Через остаточну втрату довіри та у зв’язку з тим, що діяльність комісії не відповідає інтересам України“.

Водночас прихильні до України німецькі політики, пам’ятаючи, що після Голодомору 1932-1933 років Москва взялася репресувати в УСРР і їхніх співвітчизників, стали шукати інший шлях для визнання Голодомору геноцидом. Впливові депутати від Партії Зелених Німеччини у співпраці з головою „Українського дому“ в Дюссельдорфі Іриною Ястреб зініціювали у великому промисловому центрі Ессені, де мером є Рольф Фліс, міжнародну наукову конференцію з метою ширше ознайомити громадськість своєї країни з цією трагедією українства.

А в підсумку названого наукового форуму з’явилося звернення до Бундестаґу щодо визнання Голодомору 1932 – 1933 років геноцидом українства, яке вже наступного дня депутати від Партії Зелених підтримали й закликали своїх колеґ з інших фракцій проголосувати за відповідну ухвалу. Після цього додалися й звернення від українських парляментарів, Президента України Володимира Зеленського… І от маємо історичне рішення!

Та мудрість німецьких політиків проявилася не тільки в цьому. Авторові цих рядків як основному доповідачеві щодо втрат українства в те лихоліття впало в око, що присутні німці не тільки уважно слухали його виступ з трибуни, а й підійшли з багатьма запитаннями. Зокрема їх найбільше дивувало те, що в Україні є науковці, які хочуть применшити кількість жертв цієї трагедії більш ніж удвічі. Мовляв, ніхто в Ізраїлі не закликає до того, щоб знизити кількість втрат під час Голокосту з 6 до 3 мільйонів, а у Вірменії з півтора мільйона до 750 тисяч…

Тому вже в кулуарах конференції доводилося детально пояснювати методику підрахунку, яка дала можливість встановити нині кількість втрат українства в 10.5 мільйона осіб. Особливо вражали допитливих німців копії шкільних журналів, де фіксувалося відвідування школярів від вересня 1932-го до червня 1933-го. А ще вони уважно аналізували матеріяли динаміки помісячної смертности, починаючи з січня 1933-го, в окремих населених пунктах і в цілому по районах тодішньої Київської области, що виявилися під рукою.

Очевидно, не втручаючись у наші внутрішні справи, мудрі німці дуже делікатно вирішили показати тим українським академічним науковцям, котрі за підтримки закордонних ґрантодавців намагаються применшити кількість втрат під час Голодомору-геноциду, своєрідний майстер-клас стосовно цього підрахунку.

В інформаційній довідці, котра була поширена в Бундестазі перед голосуванням, вказувалося, що українство в період того лихоліття зазнало мільйонів жертв. А конкретна загальна цифра виводилася по суті автоматично: після того, як втрати взимку 1932-1933 років (тобто, грудень, січень, лютий) були визначені в 3.5-3.9 мільйона осіб, зовсім не тяжко додати до цієї цифри жертви весни, літа й осені 1932-го й, особливо, весни й літа 1933-го, коли жнива смерти досягли свого апогею…

Тобто, мудрі німці підказали, як сама по собі з’явиться цифра понад 10 мільйонів, про яку говорили їхні дипломати ще по свіжих слідах злочину.

А ще в тому документі зазначається: німецька сторона буде боротися з російськими наративами у висвітленні подій Голодомору-геноциду. І це має найбільше вплинути на голову Українського інституту національної пам’яті Антона Дробовича. Він як філософ чомусь і досі не може усвідомити, яку історичну відповідальність бере на себе, коли хоче утвердити в пам’яті як українців, так і цілого світу, що наших втрат було не більше чотирьох мільйонів. Ну нехай п’ять! Але не більше п’яти з половиною – це точно!

А щоб добитися такого результату‚ він уже відмовляється навіть від того, на що сам і погоджувався, коли йому, зовсім недосвідченому в цих підрахунках, довели з олівцем у руках. Зокрема, що мінімальна кількість втрат у 1932-1933 роках згідно первинних документів наших вітчизняних архівів становить 7 мільйонів 123 тисячі осіб.

Так, наприкінці 2021 року А. Дробович не визнавав загальні втрати по УСРР в 9 мільйонів 108 тисяч 500. Але методику щодо встановлення мінімальної кількости втрат у 7 мільйонів 123 тисячі він вважав логічною. Тепер же продовжує завуальовувати історико-правову експертизу, де цифра втрат усього українства визначена в 10 мільйонів 500 тисяч, прикриваючись організованими ним неґативними рецензіями на цей документ.

На жаль, недостатня фаховість А. Дробовича та його команди в цій важливій для нашої історичної пам’яті проблемі чітко проглядається після ознайомлення з однією з рецензій, на яку він посилається, незважаючи на її нелеґітимність. Скажімо, в ній чорним по білому написано: „Якщо за верхню межу (втрат. – В. С.) брати 10.5 млн, – це означає, що трохи менше за половину всіх селян УСРР було заморено голодом“.

З цього випливає, що ні сам рецензент, ні пан Дробович не знайомилися з даною експертизою – там йдеться про втрати українства в УСРР тільки в кількості 9 мільйонів 108 тисяч 500! Інші жертви – то померлі від Голодомору українці Кубані й Нижнього Подоння.

Очевидно, повторюється те, що сталося восени 2015 року, коли у Вашінґтоні відкривався Монумент жертвам Голодомору-геноциду в Україні. Тоді з Києва було привезено проєкт звернення керівників українських наукових інституцій Північної Америки до голови Оргкомітету цієї події Михайла Савківа-молодшого з проханням не вживати на церемонії відкриття виразу „від семи до десяти мільйонів жертв“, як це було прийнято в діаспорі десятки років, а говорити про 3.5 мільйона, що є московським наративом ще з 1989 року.

І директори Українського наукового інституту Гарвардського університету Сергій Плохій, Канадського інституту українських студій Воло­димир Кравченко, голова Наукового Товариства імені Шевченка у Ню-Йорку Григорій Грабович, президент Української вільної академії наук у США Альберт Кіпа та голова Північноамери­канської асоціяції українських наукових установ Віталій Чернецький своїми підписами просять усіх виступаючих називати саме 3.5 мільйона жертв, бо так кажуть Тімоті Снайдер, Андре Ґра­ціозі та Станіслав Кульчицький.

Тому напрошуються ще й такі слова Великого Кобзаря: „Німець скаже: „Ви моголи“. „Моголи! моголи!“‚ Золо­того Тамерлана Онучата голі. Німець скаже: „Ви слав’яне“. „Слав’яне! слав’яне!“‚ Славних прадідів великих Правнуки погані!“…

Володимир Сергійчук – завідувач катедри історії світового українства Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор історичних наук, професор.