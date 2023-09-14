ЮНЕСКО внесло 20 об’єктів під посилений захист

КИЇВ. – Комітет ЮНЕСКО 7 вересня підтримав ініціятиву українських відомств щодо внесення 20 об’єктів на території України в Міжнародний список культурних цінностей, які перебувають під посиленим захистом.

Про результати третього позачергового засідання Комітету Другого протоколу до Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

Йдеться про Собор Святої Софії та пов’язані з ним монастирські споруди, Києво-Печерську лавру, ансамбль історичного центру у Львові, резиденцію Буковинських і Далматинських митрополитів. Водночас серед 20 об’єктів є шість церков карпатського реґіону, а саме: Ясінянська церква Вознесіння Господнього, Жовківська церква Пресвятої Трійці, Матківська церква Введення в храм Пресвятої Богородиці, Нижньовербізька церква Різдва Пресвятої Богородиці, Потелицька церква Зіслання Святого Духа, церква Зіслання Святого Духа в Рогатині.

Водночас посилять захист геодезичної дуги Струве у пунктах Кате­ринівка, Баранівка, Фельш­тин, Ста­ро-Некрасівка, а також Астро­но­мічної обсерваторії Київського національного університету, будівлі Державної промисловости в Харкові, науково-дослідних інститутів – Аст­ро­номічної обсерваторії Одесь­кого національного університету та Мико­лаїв­ської астрономічної обсерваторії.

Захистять і культурний ландшафт каньйону в Кам’янці-Подільському, дендрологічний парк “Софіївка”, могилу Тараса Шевченка та Держав­ний історико-природничий музей-заповідник.

Сторони-учасники Комітету підтвердили свою готовність надавати допомогу Україні, зокрема на екстрені потреби. При цьому враховуватимуться попередні висновки Міжна­родної експертної місії ЮНЕСКО з оцінки завданих збитків культурним та релігійним об’єктам в Одесі.

Плянується також підготовка фахівців у галузі захисту культурних цінностей, проведення тренінґів для військових та інші заходи.