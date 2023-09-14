Щорічна зустріч „YES”

КИЇВ. – 8-9 вересня відбулася щорічна зустріч Ялтинської европейської стратегії (“YES”). Це форум, де обговорюється европейське майбутнє України у ґльобальному контексті.

Цьогорічна зустріч „Командний пункт: майбутнє вирішується в Україні“ стала 18-ою за ліком. У ній, зокрема, взяли участь Президент України Володимир Зеленський, засновник “YES” Віктор Пінчук, ведучий “CNN” та один із модераторів заходу Фарід Закарія, старший науковий співробітник Стенфордського університету Френсіс Фукуяма, доктор історичних наук, професор Українського католицького університету Ярослав Грицак, міжнародний оглядач „The New York Times“ Томас Фрідман, Міністер оборони України Рустем Умєров, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, колишній Прем’єр-міністер Великої Британії Борис Джонсон, голова наглядової ради Меморіяльного центру Голокосту „Бабин Яр“ Натан Щаранський, 43-ий Президент США Джордж Буш, старший науковий співробітник Інституту Гувера Стенфордського університету Ніл Ферґюсон, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов та інші світові й українські діячі.

Говорили, що Україна переможе, коли РФ не зможе продовжувати війну. К. Буданов сказав, що війна може тривати довго, якщо 6-12 місяців – це довго. Він особисто не вірить у здатність РФ вести війну більш тривалий час. Також пролунала заява від Президента України Володимира Зеленського про те, що він морально готовий до „тривалої війни“.

Дружина Президента Олена Зеленська провела дискусію з істориком, професором Єльського університету, фахівцем з історії Східньої Европи Тімоті Снайдером. Тема їхньої розмови – „Зцілюємо Україну: Реабілітація та психічне здоров’я“. Вона розповіла про третій Саміт перших леді та джентльменів, який відбувся 6 вересня в Києві та мав схожу тему „Ментальне здоров’я: крихкість і стійкість майбутнього“.

Вона відзначила важливість для всього суспільства ментального благополуччя кожної людини, особливо в умовах війни.

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