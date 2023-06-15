Щоб кожен добрий мав звичай!

Кожен край закон свій має,

Свої звичаї тримає.

Не лізь з ними в чужий край

І чужого не займай!

Руський закон – напитись в дошку

Оце засіло у них в мозку.

Якщо про те хочеш сказати,

То краще вже мерщій втікати!

Було в Росії „благородство“ –

Царя, бояр всі поважали.

Прийшли до влади комуністи –

своїх людей душити стали.

Жорстока влада комуністів –

Своїх людей в нужді тримали

Тож головна у них турбота –

Щоб люди жебраками стали.

Усе, що люди наживали,

Вони у них позабирали,

Коли ж хтось лиху боронився,

То ворогом його назвали.

Недовго приходьки раділи,

За пару років все поїли,

А далі – де воно візьметься –

ніхто до праці не береться!

В колгосп всіх стали заганяти,

Коней й вози в них забирати…

А люди вже й плуги ховали,

Щоби усього не забрали…

Людей смішили, бо казали:

В колгоспі буде усе „обще“ –

Земля, майно, жінки і діти!

Ото вже будем всі радіти!

Такий у москалів є звичай –

Хай Бог боронить його мати!

Бажання мають українці,

Щоб у достатку проживати…

Бажаєм тим, хто є при владі,

Щоб вони чесними були

Й весь народ, усю країну,

Щоб до порядку привели!

Щоб не тягнули тую ковдру,

Аби укритись лиш собі,

Щоб не було для них байдуже,

Що може холодно тобі!

Щоб депутати совість мали –

І так багато вже не крали,

Один закон щоб усі мали,

Й ретельно всі його сповняли.

О, Боже, ми у Тебе просим –

Оборони наш рідний край,

Щоб не були голодні й босі

І кожен добрий мав звичай!

Українське село‚

Сомерсет, Ню-Джерзі