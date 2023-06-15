Ще одне авто для фронту

СМІЛА, Черкаська область. – Міський голова Сергій Ананко спільно з начальником Черкаської районної військової адміністрації Валерією Бандурко передали бійцям на фронт 26-ий автомобіль, придбаний за кошти працівників виконавчого комітету міської ради.

З потребою у транспортному засобі до звернулася сестра військовика Олена Холодняк. Вкотре сміляни відгукнулися на прохання бійців та купили авто. Перед відправкою на фронт, було проведене повне технічне обслуговування позашляховика та з складу Черкаського району його завантажили продуктами харчування.