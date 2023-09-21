КИЇВ. – Печерський районний суд столиці обрав запобіжний захід голові Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Несторові Шуфричу, якому повідомили про підозру у державній зраді, у вигляді тримання під вартою до 13 листопада включно.

Відповідне рішення оголосив слідчий суддя Сергій Вовк за підсумком закритого судового засідання. Н.Шуфрича узяли під варту в залі суду.

Протягом п’яти днів із дня проголошення ухвала може бути оскаржена в Київському апеляційному суді.

Як свідчать матеріяли розслідування, Н.Шуфрич тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря Ради національної безпеки і оборони Володимира Сівковича, аґента російської ФСБ, завдання якого – координація російської аґентури в Україні.

20 вересня Верховна Рада зняла Н. Шуфрича з посади голови комітету з питань свободи слова. „За“ проголосували 258 нардепів. При цьому Н. Шуфрич надалі залишається одним з трьох членів цього комітету.