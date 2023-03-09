Школа українознавства у Випані

ВИПАНІ, Ню-Джерзі. – Школа українознавства Моріс Кавнті існує від 1969 року. Тривалий час вона щосуботи винаймала приміщення різних американських щоденних шкіл, але тепер остаточно оселилася в приміщеннях Українського американського культурного центру Ню-Джерзі у Випані.

Кожної суботи дитячим гомоном наповнюються приміщення українського культурного центру. Школа має передшкілля, садочок та 11 кляс. При допомозі досвідчених вчителів діти вчаться читати, писати, вивчають українську граматику, літературу, історію, географію та культуру України.

Найважливішим є те, що діти знаходять собі тут вірних та щирих друзів, об’єднаних розумінням, що вони всі належать до українського народу.

Для навчання вчителі використовують різні методи та підходи, щоб учні краще засвоїли українознавчі предмети та вміло їх використовували. В програмі школи є гурток традиційних народних ремесел, де діти знайомляться з історією народних мистецтв та своїми руками створюють вироби гончарства, вишивають, пишуть писанки, краще пізнають українські традиції. Молодші учні щотижня мають лекцію співів, вивчають українські пісні.

Всі учні школи беруть участь у відзначенні важливих українських свят та подій. Діти школи мають лекції релігії, на яких вчаться краще розуміти себе, слідуючи Божим законам.

Восени минулого року школярі, вчителі та батьки мали зустріч з бійцями батальйону „Азов“, які довгий час перебували в російському полоні.

Нещодавно діти школи мали можливість послухати дуже цікаву лекцію колишньої учениці Меласі, а тепер провідного науковця та керівника рентґенівського телескопу Масачусетського технологічного інституту астрофізика д-ра Меланії Нинки. Меланка розповідала дітям про свою роботу астрофізика, про далекі зірки, галактики, чорні діри, ракети, супутники. Під час та після лекції учні задавали багато запитань і розвивали цікаві дискусії.

Завдяки міцній підтримці батьківського комітету учні мають можливість кожної суботи будувати наступ­не покоління українців в діяспорі, створюючи разом із вчителями насичене та різноманітне українське шкільне життя далеко від України, так близької кожному учневі.