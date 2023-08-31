Швеція допомагатиме Україні

КИЇВ. – Президент України Володимир Зелен-ський разом із дружиною Оленою перебували із робочою візитою у Швеції. На переговорах із Прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерсоном йшлося про оборонну співпрацю. Від початку війни Швеція забезпечила Україну на 2.2 млрд евро двосторонньої підтримки і допомагатиме надалі в боротьбі за свободу та територіяльну цілісність. Це нині є найважливішим завданням шведського уряду в міжнародній політиці.

Про це У. Крістерссон сказав на спільній пресконференції за результатами зустрічі з В. Зеленським. Він нагадав, що на початку цього тижня шведський уряд оголосив 13-ий військовий пакет підтримки Україні, який концентрується на ремонті та підтримці спроможностей, які вже були забезпечені.