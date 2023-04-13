Чи можна приховати злочини проти українства?

Виселення православних ченців московського патріярхату (пишуться як УПЦ) з Києво-Печер­ської лаври супроводжувалося не тільки їхніми прокльонами на адресу вищих посадових осіб держави, а й у звинуваченні України в тому, що це саме вона нібито розпочала війну, бо ж „першою бомбила Донбас“. Відтак, не Росія як аґресор туди ввела свої збройні сили, що спричинило величезні руйнування міст і сіл, загибель тисяч і тисяч мирних людей, а там, мовляв, „повстав“ народ, проти якого Україна організувала Антитерористичну операцію.

Зрозуміло, що носії такої пропаґанди, яка російськими державними засобами масової інформації поширюється по всьому світу, не згадують про напад групи російських спецпризначенців на чолі з уже визнаним міжнародним судом злочинцем Стрєлковим-Ґіркіном на відділ внутрішніх справ у Слов’янську, про штурм завезеними з Росії бойовиками приміщень Служби безпеки України в реґіоні, блокування військових частин, які перекидалися з центральних і західних областей захищати державний кордон України.

І цьому дивуватися не треба, адже до недавнього часу настоятель названої обителі митрополит Павел (в миру – Лебідь) неодноразово заявляв, що війна на Донбасі „спричинена аґресією України“.

Тобто, виходить, коли слухати московських церковників, що Україна напала першою, а отже, на українській землі точиться українсько-російська, а не російсько-українська, як це вже більше року сприймається світом. Як і радянсько-фінська, а не фінсько-радянська в 1939-1940 роках, коли СРСР напав на Фінляндію.

Чи німецько-радянська в 1941-1945, коли Гітлер вчинив аґресію проти СРСР, а не радянсько-німецька.

Але того ж дня здивувало й інше: коли біля Києво-Печерської лаври монахи та їхні прихильники звинувачували Україну в нібито розв’язанні нею українсько-російської війни, паралельно з цими заявами у пресі поширюється ще одна цікава інформація: очільниця робочої групи Мініс­терства освіти і науки України з опрацювання концептуальних засад шкільної історичної освіти, докторка історичних наук Людмила Гриневич повідомляє про намір очистити історію України від радянського дискурсу: „До сьогодні трактування СРСР у наших підручниках та навіть академічних працях обмежувалося апеляцією до комуністичного дискурсу. У той же час як в світі СРСР давно трактується як держава імперського типу“.

Здавалося б, нарешті, через 30 з лишком років після відновлення незалежности наші історики взялися подати школярам справжнє минуле України. Але одразу ж виникає питання: чим займалися раніше? Що заважало зробити це одразу? Може тому, що колеґи пані Гриневич писали спільні підручники з російськими істориками, котрі не визнають українців як окремішньої нації?

Та послухайте, що пише пані Гриневич далі про свої нововведення: „Також створили окремий великий розділ, присвячений саме сучасній українсько-російській війні“.

То що, відтепер вказана група буде подавати для українських школярів історичний матеріял так‚ нібито Україна напала на Росію? В той час, коли з початку широкомаштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року всі засоби масової інформації пишуть про російсько-українську війну, бо ж не українські збройні сили вдерлися на терени своєї сусідки, а саме її війська окупували значну територію України.

І чи це випадковість, що в один день подібні трактування з’явилися від двох сторін?

І чи в цьому не криється спроба розмивання аґресивної політики Росії, схиляння суспільної думки в Европі й у всьому світі до того, що й Україна винна?

Звичайно, час дасть відповідь на ці питання, але напрошуються до порівняльного аналізу події 2015 року, коли у Вашінґтоні відкривали Меморіял жертвам Голодомору-геноциду 1932-1933 років. Тоді саме з Києва було привезено для підписання проєкт звернення до голови Оргкомітету Михайла Савківа-молод­шого, аби на церемонії відкриття не говорити про втрати українців від 7 до 10 мільйонів, як це вже стало звичним для нашої діяспори з повоєнних років зі свідчень німецьких дипломатів, а згадувати лише про 3.5 млн, як проповідує науковий наставник пані Гриневич Станіслав Кульчицький, а також зарубіжні дослідники Тімоті Снайдер і Андре Ґраціозі.

І як не дивно, керівники українських наукових інституцій – Україн­ського інституту Гарвардського університету, Канадського інституту українських студій, Наукового Товариства імені Шевченка в Ню-Йор­ку, Української вільної академії наук у США і Північноамерикан­ської української наукової асоціяції підписали київський проєкт, довірившись „гінцям-авторитетам“.

А паралельно з цим в „Українсь­кому історичному журналі“ з’явля­ється стаття „Втрати міського й сільського населення України внаслідок Голодомору в 1932-1934 роках“, автори якої без посилання на первинні документи українських архівів намагаються переконати громадськість, що таких жертв могло бути не більше‚ як 3.9 млн.

Після того створений на гроші канадської фундації Костянтина й Луїзи Темертеїв Український науково-дослідний та освітній центр (УНДОЦ) на чолі з уже згаданою Л. Гриневич розпочинає бурхливу діяльність, мета якої насамперед не допустити визначення остаточної цифри втрат Голодомору-геноциду 1932-1933 років.

Скажімо, тим науковцям, котрих запрошують з периферії на різні заходи до Києва, рекомендують не порушувати питання про підрахунок втрат. А якщо хтось із дослідників все таки його порушував і подавав оргкомітетові письмовий варіянт свого виступу, як от автор цих рядків, то збірник організованого УНДОЦ наукового заходу так і не появлявся друком.

Як не дивно, на тих конференціях, круглих столах могли звучати теми, котрі ніякого відношення не мали до теми Голодомору-геноциду. Напри­клад, на одному з таких зібрань, що відбувалося в конференц-залі НАН України, була доповідь про кулінарні смаки радянського кіна.

Кожен з бажаючих може зайти на сайт Укрінформу, де названий центр провів у листопаді 2021 року шестигодинний маратон, нібито аналізуючи різні аспекти саме цієї трагедії. Але чи може глядач побачити й почути там наукову дискусію, до якої постійно закликає в своїх інтерв’ю пані Гриневич? Якщо доповідь про п’єсу Олександра Корнійчука „В степах України“, яка не має жодного стосунку до Голодомору-геноциду 1932-1933 років, і розповідь про встановлення пам’ятників колаборантам на Донбасі після 2014 року вважати саме тією науковою дискусією з проблематики Голодомору-геноциду, то тут уже нічого додати.

Маючи потужне фінансування від канадської родини Темертеїв, пані Гриневич без будь-яких проблем могла б організувати справді наукову дискусію, в тому числі про підрахунок жертв Голодомору-геноциду, про що їй неодноразово пропонувалося.

Хоча б про втрати дітей, які сягнули понад 4 млн‚ згідно з первинними документами наших архівів.

Проте вона цього не робить, лише поширює заяви, що хтось заважає їй. Зрештою, вона боїться подібної дискусії, бо нічим заперечити ориґінальні документи, які виявлені в колишніх спецсховищах. Наприклад, пані Гриневич зі своїми однодумцями ось уже півтора року ніяк не наважиться спростувати матеріяли про дитячу смертність, які були опубліковані в газетах „Голос України“ та „Україна молода“.

Простіше звинуватити зі своїми однодумцями тих, хто якраз працював з необхідними в таких випадках матеріялами і згідно з вимогами чинного законодавства під присягою дав про це свідчення слідчому з особливо важливих справ Служби Безпеки України. Саме вона провела кілька обов’язкових у такій ситуації експертиз. Зокрема історико-криміналістичну.

Тобто, цифра в 10.5 млн. втрат укра­їнців в УСРР і на теренах Пів­нічного Кавказу ствердилася не за горнятком кави, а лише після ретельної перевірки слідством усіх наданих дослідниками документів і матеріялів.

Тож, виходячи хоча б з наведених прикладів, виникає сумнів стосовно здатности групи Людмили Гриневич підготувати справді об’єктивні шкільні підручники з історії України, де не будуть розмиватися злочин проти українства.

Володимир Сергійчук – завідувач катедри історії світового українства Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор історичних наук.