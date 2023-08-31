Чергова заява Папи Франциска

ВАТИКАН. – У відеозверненні 25 серпня до російської католицької молоді в Санкт-Петербурзі Папа сказав: „Ви є спадкоємцями великої Росії, великої Росії святих, королів, великої Росії Петра Великого, Катерини ІІ, тієї великої освіченої Росії, великої культури й великої гуманности”.

Ні Ватикан, ні Папа Франциск не пояснили, чому він поставив на постамент двох російських найбільш кривавих царів. Для українців виглядає, що Папа вибрав саме тих, які своєю політикою хотіли знищити будь-який прояв української національної ідентичности.

Олег Николенко, представник МЗС України, 28 серпня висловив жаль, що Папа поширює російські шовіністичні ідеї, які Кремль використовує для виправдання вбивств українців.

Того дня голова Української греко-католицької Церкви (УГКЦ) Патріярх Святослав Шевчук поширив заяву, в якій вказує, що слова Папи викликали „великий біль” і „глибоке розчарування”. Він додав, що „в контексті аґресії Росії проти України такі заяви викликають неоколоніяльні амбіції країни-аґресора”. Патріярх додав, що єпископи УГКЦ з’їдуться в Римі 3-13 вересня на їхній щорічний Синод, де вони „особисто зустрінуться з Його Святістю та перекажуть йому сумніви й біль українського народу”.

29 серпня Ватикан оприлюднив заяву, в якій йдеться, що „Папа хотів заохотити молодих людей бути витривалими й поширювати все те, що є позитивним у великій російській культурній і духовній спадщині, а не задля звеличування імперіялістичної логіки”.