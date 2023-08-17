Чекісти під плівкою

КРОПИВНИЦЬКИЙ. – У сквері імені героя російсько-української війни Анатолія Бузуляка працівники підприємства „Благоустрій“ замотали у плівку пам’ятник „Гідним синам вітчизни – солдатам правопорядку“. Зробили це, бо не можуть відмити червону фарбу, якою час від часу обливають пам’ятник.

До 2016 року це був “Сквер чекістів”. Перейменували його на виконання закону про декомунізацію. За словами історика Юрія Митрофаненка, раніше на цьому пам’ятнику була табличка, присвячена чекістам. Пізніше її замінили на іншу: „Гідним синам вітчизни – солдатам правопорядку“.

Член міської топонімічної комісії Світлана Ковтюх пояснила: „Цей пам’ятник є копією такого самого, який був встановлений у Києві. Там його кілька років тому знесли. Він уособлює образи, ворожі для України, української державності початку XX століття“. Щоб прибрати цей пам’ят-ник, його слід виключити з переліку культурних пам’яток місцевого значення. Міська влада з цього приводу звернулися до міністерства. Чекаємо відповіді“.