Мені випадково попала в руки книга „Letters from Russia“ by Marquis De Custine (Penguin Books, 1991, 260 pages, скорочена версія). Я не знаю, чи вам відома ця книга. Це щоденник одного француза під час своєї подорожі в Росію в 1839 році. Він його таємно вивіз у Францію і надрукував. Я хотіла знайти на Інтернеті переклад цієї книжки російською мовою, але не знайшла. Англомовна Вікіпедія каже, що ця книжка була заборонена в Росії. Я зараз в процесі читання. Було б добре, якби цю книжку прочитали лідери США і країн Евросоюзу, вона існує в ориґіналі французькою мовою і в перекладі англійською. І також було б добре, щоб хтось переклав її з французької мови на українську. Ця книжка є на amazon.com разом з коментарями читачів, скорочена і довша версії.

З повагою, Тетяна Бриньовська,

Міннесота