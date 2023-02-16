До чергової річниці вирішальних днів Революції Гідності презентуємо Цифровий архів Майдану (https://digitalmaidan.org/) – історичний волонтерський проєкт, покликаний зберегти пам’ять про Майдан 2013-2014.

Метою даного проєкту є створення ґрунтовної електронної бази, в якій будуть зібрані найважливіші джерела та матеріяли про події Революції Гідности. У розділі „Історія Майдану“ публікуються матеріяли історичного характеру: статті про майданівців, біографії героїв „Небесної сотні“, спогади безпосередніх учасників Майдану, документальні фільми, матеріяли про розслідування, список загиблих на Майдані, детальна інформація про поранених. Є окремий розділ „Відео“, в якому за хронологічним принципом викладені і описані найважливіші відеоматеріяли, які є основними джерелами, що дозволяють відтворити і проаналізувати події Майдану.

Також є унікальний фото-архів, у якому представлені сотні фотографій, на яких зафіксовані найважливіші моменти Революції Гідности. Фото викладені як у хронологічному, так і тематичному порядку (окремі альбоми по найважливіших подіях: 20 лютого, 18 лютого, протистояння на Грушевського; окремо по авторах).

Маємо на сайті двома мовами грунтовну статтю про полеглого на війні американця українського походження Маркіяна Паславського.

Робота над сайтом-архівом триває, на ньому реґулярно з’являються нові матеріяли.

На сьогодні це найбільший в Україні проєкт з дослідження історії Майдану.

Ініціяторами створення і авторами Цифрового архіву Майдану є історики-волонтери зі Львова Олена Чебелюк і Ярослав Рап.

Долучитися і підтримати проєкт може кожен бажаючий. Читайте, поширюйте, допомагайте зберегти пам’ять про Майдан!