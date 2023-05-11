Це була не та перемога

Минули пам’ятні дні 8 і 9 травня, коли Україна відзначала День пам’яті та примирення та День перемоги над нацизмом. На жаль, під впливом ряду псевдоісториків сучасна молодь (і не тільки) має спотворене уявлення про історію Другої світової війни, яку вважають Великою вітчизняною війною, що почалася з нападу Німеччини на СРСР у червні 1941 року. Насправді у вересні 1939 року аґресори Німеччина і СРСР напали на Польщу, поділили між собою загарбану територію. Тоді 110-120 тисяч українців у лавах Війська Польського розпочали світову боротьбу проти нацизму, 8 тисяч із них загинуло протягом першого місяця війни. Поділ окупованих земель не влаштовував обох аґресорів, і вони почали таємно готуватися до двобою. СРСР зосередив потужні війська на своєму західному кордоні, Німеччина перевела свої дивізії на схід. При цьому уряди обох держав запевняли одне одного у непорушній дружбі. Гітлер випередив Сталіна на кілька тижнів. 22 червня 1941 року почалося німецьке вторгнення у СРСР. Протягом року Україна була окупована військами Третього райху. Нацисти дійшли до Волги. Небезпека нацистського поневолення нависла над Европою і світом. І тоді США надали СРСР велику матеріяльну допомогу, спираючись на яку СРСР зупинив наступ нацистів і рушив на захід.

Більшовики змінили внутрішню політику – проголосили російський патріотизм, переглянули історію з пошануванням колишніх діячів Олександра Невського, Суворова, Нахімова, Ушакова і Кутузова, Богдана Хмельницького, повернули до ласки православну церкву, вислали на фронт численних в’язнів, назвали вчорашніх друзів-нацистів ворогами, а щоб приховати спільність соціялістичної ідеології правлячих партій обох держав, стали називати гітлерівців німецько-фашистськими загарбниками. Різниця були у тому, що Москва проголошувала соціялізм для пролетарів усього світу, а Берлін – лише для німців. Патріотичні сили України повели збройну боротьбу проти обох аґресорів у лавах УПА і в українському підпіллі. Аґресори не забарилися з терором.

Тимчасом Червона армія просувала на захід і став очевидним намір Сталіна захопити Европу. Щоб зупинити його, США відкрили „другий фронт“, увійшли у війну в Европі. У травні 1945 року Німеччина капітулювала, СРСР мав вдовольнитися прилеглими до його кордонів територіями. Сталін вважав це програшем, святкування Дня перемоги скасували, пільги фронтовикам обмежили, інвалідів взагалі прибрали і потихеньку знищили. Мало значення й те, що ті самі фронтовики побачили як живуть переможені німці, і це було не на користь більшовиків.

Тепер путінська Росія відроджує колишні брехні. Варто послухати полонених росіян або висловлювання про війну на вулицях Росії. Задурманені пропаґандою, брехнею в школах, громадяни Росії не мають жодного уявлення про війну, завершення якої святкують на парадах і маніфестаціях типу „Безсмертного полку“. Нова війна Росії проти України змусила відмовитися від парадів, але не змінила аґресивних настроїв більшости населення.

Україна намагається протистояти московській пропаґанді. Скасували закон „Про увічнення перемоги у „великій вітчизняній війні“ 1941-1945 років“. Новий закон встановив в Україні заборону пропаґанди й публічного використання нацистської та комуністичної символік. Із законодавства зник термін „Велика вітчизняна війна“. Йдеться про руйнування радянських історичних мітів, рівне вшанування пам’яті кожного, хто боровся з нацизмом, підкреслення солідарности та бойового братерства як держав, так і бездержавних тоді народів, зокрема євреїв та українців.

Друга світова війна стала найбільш кривавою і жорстокою в історії людства (загинуло до 85 млн людей). Україна вшановує пам’ять кожного, хто боровся з нацизмом, а також інших жертв війни. Та війна стала можливою через змову антигуманних режимів – нацистського і радянського. Слабкість, страх і нерішучість міжнародної спільноти заохочували аґресорів до все більшого розмаху злочинів.

День пам’яті та примирення та День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні став нагадуванням про страшну катастрофу і застереженням, що не можна розв’язувати складні міжнародні проблеми збройним шляхом, ультиматумами, аґресією, анексією, як це діється тепер в Україні. Друга світова війна завершилася 2 вересня 1945 року капітуляцією Японії. За результатами війни було створено ООН (Україна – одна із засновниць) та сформовано сучасну систему міжнародних відносин.

Президент України Володимир Зеленський на святі Дня піхоти 6 травня зазначив, що світові не просто позбуватись багатолітніх ілюзій про нібито нездоланну Росію, але українські воїни, зокрема піхотинці, долають це начебто непереможне зло і своєю стійкістю та сміливістю змінюють історію, об’єднуючи світ довкола України.