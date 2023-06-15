Партизанський рух „Атеш“ встановив, хто підірвав Каховську ГЕС. Згідно з їхньою інформацією терористичний акт здійснив 1-ий батальйон 205-ої окремої мотострілецької бриґади з міста Будьоновськ Ставропольського краю. „Атеш“ уже розіслав орієнтири своїм аґентам, аби помститися виконавцям терористичного акту.

205-та мотострілецька бриґада брала участь у „бойових завданнях“ під час Першої чеченської війни, в окупації Донеччини.

З початком повномаштабного вторгнення у лютому 2022 року солдати бриґади відповідали за охорону Каховської ГЕС.

З переліку особового складу я вибрав кількох військовослужбовців дивізіону 205-ої окремої мотострілецької козацької бриґади (військова частина 74814), які безпосередньо знищують мирних громадян та міста України.

Гоголєв Артем, майор, командир батареї, дружина Вікторія, син Максим. Адреса: Новоросійськ, вул. Керченська, 25, кв. 51;

Іванов Олександр, старший лейтенант, командир взводу, дружина Марія, син Олександр. Адреса: Новоросійськ, Дніпровський пров. 7, кв. 35;

Лещенко Ілля, лейтенант, командир взводу, дружина Галина. Адреса: Новоросійськ, вул. Муравйо-ва, 3, кв. 267;

Зубков Микола, старший лейтенант, командир взводу, дружина Ольга. Адреса: Новоросійськ, вул. Горького, 26;

Жуков Михайло, старший технік, старший прапорщик, дружина Яна, діти Поліна і Тимофій. Адреса: Новоросійськ, Дніпров-ський пров. 99, кв. 32;

Ювшин Станіслав, старшина, дружина Марія, син Андрій. Адреса: Новоросійськ, вул. Горь-кого, 34.

Намагався знайти адресу командира бриґади полковника Едуарда Шандури, який, як повідомляє Вікіпедія, командує бриґадою від травня 2021 року. Замість адреси знайшов вістку: „В Україні ліквідовано 39-річного полковника-окупанта ЗС РФ Едуарда Шандуру, уродженця міста Бутурлинівки Воронезької області, командира 205-ої окремої мотострілецької козацької бриґади”.

Він загинув від кулі українського снайпера 8 жовтня в районі села Борозенське Херсонської области.

Партизани вже мають на руках список імен та номерів телефонів 33 окупантів, які брали участь у замінуванні та підриві Каховської ГЕС. Список постійно доповнюється. Наказ про терористичний акт віддав Е. Шандура.

Серед відповідальних за підрив ГЕС, відомі такі імена:

Командир взводу, старший лейтенант Рамаза-нов Рустам, 8-965-377-77-93;

Командир роти, старший лейтенант Марзаєв Валерій. 8-928-486-30-36;

Заступник командира роти старший лейтенант Сосновий Владислав. 8-918-856-23-31;

Командир взводу, старший лейтенант Гуз Іван. 8-906-467-12-49;

Командир взводу старший лейтенант Смирнов Олег. 8-928-012-40-24;

Командир взводу, лейтенант Підльоднєв Валерій. 8-923-146-21-89;

Командир роти, капітан, Плот-ніков Роман. 8-962-404-50-83, 8-909-751-78-90;

Заступник командира роти, старший лейтенант Нурмагомедов Забіт, 8-928-684-06-64.

У Службі безпеки заявили, що покарати за підрив ГЕС мають не лише керівництво, а й пересічних виконавців.