Хто очолив ключові для допомоги Україні комітети у Палаті представників США?

Після складання присяги новообраної Палати представників США, більшість у цій палаті Конґ­ресу перейшла до Республіканської партії. Респуб­ліканці затвердили список своїх представників, які протягом наступних двох років очолюватимуть постійні комітети Палати представників.

„Голос Америки“ підготував огляд нових призначень керівників головних комітетів Палати представників, які можуть відіграти ключову ролю у затвердженні та виділенні нової допомоги для України, а також у формулюванні політики, що матиме значення для України – Комітети збройних сил, бюджету, асигнувань, закордонних справ і розвідки.

Голова Комітету Палати представників із питань збройних сил Майк Роджерс (Алабама). Комітет несе відповідальність за Закон про санкціонування національної оборони, який визначає бюджет на оборону. Оглядачі кажуть, що Роджерс домагатиметься збільшення оборонного бюджету на новий рік, а не скорочення на 75 млрд дол., якого вимагають деякі республіканці.

У перший день вторгнення, у лютому 2022 року, М.Роджерс разом з колеґами з Комітету із закордонних справ Майклом Макколом і Комітету з питань роз­відки Майком Тернером видали спільну заяву, в якій назвали президента Росії Володимира Путіна „справжнім злом“ і підтвердили рішучу підтримку України.

Голова комітету Палати представників з асиґнувань Кей Ґрейнджер (Тексас) підтримала виділення Україні військової допомоги і заявила про солідарність з Україною. Комітет з асиґнувань, який розподіляє федеральні кошти урядовим установам і реґулює федеральні видатки, є одним з найпотужніших комітетів Конґресу. Ґрейнджер підтримала виділення Україні військової допомоги і у квітні написала у Twitter, що є солідарною з Україною.

Голова Бюджетного комітету Палати представників Джоді Аррінґтон (Тексас) буде серед тих, хто вимагатиме скорочення допомоги Україні. У день, коли Президент України Володимир Зеленський виступав під час спільного засідання Конґресу, Аррінґтон видав заяву, в якій він сказав, що „цінує вдячність“ українців „за щедрість американського народу“, але додав, що „як і більшість американців, розлючений тим фактом, що демократи готові витрачати мільярди долярів на безпеку України“, замість того, щоб захищати „наших власних громадяни від вторгнення через наш південний кордон“.

Голова Комітету Палати представників із закордонних справ Майкл Маккол (Тексас) каже, що очікує „значно більшої контролі над потоком допомоги США Україні“, і плянує „приписувати, куди надходитиме зброя“. Комітет із закордонних справ має широкі повноваження щодо нагляду за законодавством і розслідуваннями, які стосуються зовнішньої політики США.

Будучи членом комітету, М.Маккол був рішучим прихильником американської підтримки України під час її війни з Росією.

Голова Постійного спеціяльного комітету Палати представників з питань розвідки

Майк Тернер (Огайо) відразу після вторгнення заявив, що США доведеться втрутитися, якщо Росія нападе на членів НАТО після України.