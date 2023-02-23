Хроніка війни в Україні

Генерал німецького Бундесверу Крістіан Фройдінґ заявив, що українські захисники б’ють по скупченнях російського особового складу й техніки, тож РФ „розтягує“ лінії постачання. Росіяни виводять важливі командні пункти та об’єкти з зони дії вогню ЗСУ. Однак це розтягує лінії постачання та робить окупантів більш вразливими.

Одночасно він зазначив, що оборонна боротьба українців перебуває у дещо складній фазі. Він ствердив, що Україна потребує ротації військових, а російське керівництво вчиться на власних помилках.

Також К. Фройдінґ заявив, що підсилення західними основними бойовими танками та бронетранспортерами дозволить українцям створити локальну перевагу. З іншого боку, широке просування – це складно. Він зазначив, що лінія фронту становить 1,200 кілометрів. Проте українці довели, що можуть бути дуже вправними в тактиці.

Військовий експерт Олександр Коваленко заявив, що для Сил оборони найголовніше зав­дання в обороні – максимально виснажити російську армію, а потім можна буде сказати про доцільність інших кроків.

До кінця березня буде виключно оборонна тактика по всій лінії фронту“, оборонна тактика буде максимальною. Найголовніше – виснажити ворога, виснажити ресурс, який він накопичив для свого умовно великого наступу.

Підрозділи російських військових, які розміщувалися в селищах під Маріюполем, перекинуто в район Вугледара. У зв’язку з надходженням ракетних комплексів від країн-партнерів різниця потенціялів Росії та України у Чорному морі зменшилась утричі. У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться п’ять ворожих кораблів, носії крилатих ракет „Калібр“ відсутні.

Мобілізовані жителі тимчасово окупованого Криму ламають техніку, щоб не брати участи у розв’язаній Росією війні проти України.

Протягом лише 22 лютого ворог завдав шість ракетних та 28 авіяційних ударів по цивільній інфраструктурі Донецької, Запорізької та Хер­сонської областей, здійснив 86 обст­рілів з реактивних систем залпового вогню, знищивши та пошкодивши цивільні житлові будинки, школи й магазини. Є загиблі та поранені.

Кабінет міністрів призначив зас­тупниками міністра оборони Віталія Дейнегу та Андрія Шевченка.