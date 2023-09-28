Хор ім. Верьовки – співоча леґенда України

КИЇВ. – Національний заслужений академічний український народний хор України ім. Григорія Верьовки відзначає своє 80-річчя. Г. Верьовка почав збирати „золоті“ голоси для Українського народного хору у воєнному 1943 році. Це був рік, коли Україна стояла в руїнах. А у Харкові, у вересні вже зібрали перший склад хору, до якого увійшли 134 виконавці. Український народний хор – так з 1943 по 1964 рік.

Після смерті Г. Верьовки у 1964 році колектив був названий його іменем. І з 1965 року ним став керувати леґендарний Анатолій Авдієвський, який пів століття розвивав та виводив на нові висоти фактично головний хор країни. Нині хор – це творча тріада, де є вокальні виконавці, артисти балету та оркестра.

Радянська тоталітарна влада створила цей колектив, як свого роду ідеологічну спецоперацію. Але ця спецоперація спрацювала проти неї, фактично музикою, українською піснею, фолкльором, який збирали в експедиціях фахівці колективу, наближаючи Незалежність України, стверджуючи український дух на всіх континентах. Адже і в Україні, і за кордоном, коли хор імені Верьовки виходив на сцену і звучали вже перші слова української пісні – це вже говорила вся нація про те, що вона є. Хор Верьовки, який іноді називають в афішах – „Козаки з України“, розповідає світові, хто ж такі українці і який у них непереможний дух і прагнення до волі.

Своє 80-річчя хор відзначив концертом у Палаці “Україна”, піднімаючи бойовий дух українців.