Хор „Думка“ виступив у „Карнеґі-гол“

НЮ-ЙОРК. – Український хор „Думка“ виступив 30 березня у провідній концертній залі Ню-Йорка „Карнеґі-гол“. Хор під керівництвом Василя Гречинського узяв участь у хоровому фестивалі й виконав пісні „Молитва за Україну“ Миколи Лисенка, яку заля слухала стоячи, „Ой, у лузі червона калина“ та інші.

На сцені також були представлені хорові колективи з Японії та США. Дитячий хор з Гірошіми виконав одну з японських пісень пісню в українському перекладі, а юна співачка побажала Україні якомога швидше подолати випробування, які принесла російська війна.

У залі були присутні воїни з Будинку героїв, що відкрився у грудні у Ню-Йорку для реабілітації українських військових, які втратили на війні кінцівки.

Як зазначив В. Гречинський, за останній рік хор „Думка“, уже вчетверте виступив у „Карнеґі-голі“, що свідчить про велику зацікавленість у США українською культурою, зокрема музикою та хоровим співом.

Хор „Думка“ був створений у Ню-Йорку в 1949 році й протягом понад 70 років популяризує українську музичну культуру.