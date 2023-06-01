КИЇВ. – У столиці 20 травня відбулася хода „Чекаємо додому героїв Маріюполя“. Учасники акції пройшли бульваром Шевченка, Хрещатиком до Майдану Незалежности. Участь у ній взяли кілька сотень членів родин бійців Маріюпольського гарнізону, військових, ветеранів. Учасники акції вшанували загиблих хвилиною мовчання.

„Понад 500 захисників „Азовсталі“ вдалося повернути з російського полону. Ця робота триває, працює Координаційний штаб з питань поводження з полоненими, це окреме завдання і темп, яка в фокусі уваги Президента. Вся країна працює. Результати обов’язково будуть. Робота не зупиняється, і паралельно йде процес підготовки декількох обмінних операцій. Добрі новини будуть“, – сказав представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

20 травня, в Українському домі, відбулася вистава „Азовсталь. Голоси“, на Софійській площі відкрилася інсталяція-символ стійкости та віри військовополонених із „Азовсталі“. Пам’ятні заходи відбулися у Броварах, Львові та Черкасах.