Фірташ хоче стати дипломатом

Олігарх Дмитро Фірташ з метою уникнення екстрадиції до США отримав статус радника постійного представництва Республіки Білорусь при міжнародних організаціях у Відні, щоправда, австрійський уряд не вважає його дипломатом.

Д. Фірташ намагається отримати дипломатичний імунітет через роботу при UNIDO. Це випливає з тексту рішення Вищого земельного суду Відня у кримінальних справах від 14 червня.

У рішенні суду перелічено арґументи захисту Фірташа, завдяки яким він домігся того, що після дев’яти років судової тяганини щодо його екстрадиції до США розгляд справи буде розпочато наново. Ключовий арґумент – посада, яку Фірташ обійняв при ООН з промислового розвитку (UNIDO), за наполяганням його адвокатів, передбачає дипломатичний імунітет від кримінального переслідування.

Несподівана дипломатична кар’єра Д. Фірташа у Відні пов’язана з режимом Олександра Лука­шенка. Відповідну ноту про делеґування українського бізнесмена як представника при UNIDO було передано до штаб-квартири ООН 29 червня 2021 року.

Міністерство юстиції Австрії повідомило суд, що Фірташ не акредитований належним чином при UNIDO і не має відповідної акредитаційної картки від австрійського Мініс­тер­ства закордонних справ. Таким чином, уряд у Відні не вважає Фір­таша особою, на яку поширюються привілеї дипломата, включно з правовим імунітетом.

Суди попередніх інстанцій не визнали дипломатичного імунітету Д. Фірташа.

Однак рішенням від 14 червня Вищий земельний суд Відня у кримінальних справах повернув справу на розгляд у першій інстанції, зобов’язавши суд дати самостійну правову оцінку, незалежно від позиції Міністерства юстиції Австрії, в тому, чи визнавати дипломатичний імунітет Фірташа.

Таким чином, якщо суд визнає українця дипломатом з усіма відповідними привілеями, розгляд справи про його екстрадицію буде призупинено, доки діятиме дипломатичний мандат.