Фінляндія стала членом НАТО

БРЮСЕЛЬ. – Фінляндія офіційно стала членом НАТО. 4 квітня у Брюселі відбулася офіційна церемонія передання протоколу про входження Фінляндії до НАТО, після чого Генеральний секретар Єнс Столтенберґ привітав країну з тим, що вона стала 31-м членом Альянсу.

Раніше Міністер закордонних справ Фінляндії Пекка Гаавісто підписав документ про вступ країни в НАТО. Біля штаб-квартири НАТО піднято національний прапор Фінляндії як нового члена НАТО. Президент України Володимир Зеленський та Прем’єр-міністер Денис Шмигаль привітали Фінляндію зі вступом до НАТО.