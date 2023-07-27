Фінальна стадія декомунізації та дерусифікації Києва

У Києві знову розмалювали погруддя комуністичних діячів, вимагаючи їх нарешті прибрати. Невідомі облили фарбою та розписали словами „кат“, „окупант“, „чекіст“ погруддя радянських партизанів та радянських військових у парку Вічної слави. Зокрема, Сидора Ковпака та Олексія Федорова. Активісти залишили на постаментах „геть кацапа“, „ганьба“ та інші.

Чому ці об’єкти досі не декомунізовано, невідомо. Адже нещодавно Міністерство культури України позбавило охоронного статусу ще два монументальних радянських пам’ятники в Києві. Йдеться про пам’ятник учасникам Січневого збройного повстання 1918 року та обеліск на честь міста-героя Києва. А у Шевченківському районі Києва діє неофіційний Музей декомунізації, експонати якого збирали з усіх районів столиці. Зокрема, тут існує ціле „кладовище“ бюстів Леніна.

Столиця України рішуче продовжує українізацію топонімів. Станом на сьогодні з визначеного переліку залишилося перейменувати менше ніж 60 об’єктів і Київська міська рада планує завершити цю процедуру найближчим часом. Наразі відбувається очищення публічного простору столиці від російських контекстів. Упродовж 2022-2023 років Київ став лідером серед українських міст за кількістю перейменованих вулиць і площ, назви яких пов’язані з Росією. Активний процес декомунізації та позбавлення радянської спадщини у топоніміці міста розпочався ще у 2014 році, хоча були й певні періоди ще з 1992 року. А після 24 лютого 2022 року процес дерусифікації та деколонізації міських об’єктів набрав вже конвеєрного потоку, не чекаючи на прийняття Закону „Про засудження та заборону пропаґанди російської імперської політики в Україні та деколонізацію топоніміки“, який набув чинности лише 27 липня цього року.

Нині столиця – на фінальній стадії дерусифікації. Більшість об’єктів топоніміки, пов’язаних із державою-аґресором, назви яких несуть імперські та радянські наративи, у Києві вже перейменована.

Всього у столиці – 2,845 вулиць, провулків, проспектів, бульварів, площ тощо. З них з 2014 року перейменували практично кожен п’ятий об’єкт. Лише за останні півтора року дерусифікували 327 назв, що більше, ніж було протягом всього періоду 2014-2021 років. Станом на сьогодні залишилося перейменувати менше ніж 60 об’єк-тів, і Київська міська рада планує завершити процедуру зі зміни назв найближчим часом.

Громадяни України відкривають для себе нові сторінки давньої історії нашої держави та її видатних постатей, руйнуючи у своїй свідомості історичні міфи російської пропаґанди.

Київська міська рада розглянула питання щодо позбавлення радянського генсека Леоніда Брежнєва звання „Почесний громадянин Києва“. За відповідне рішення проголосували 82 депутати.