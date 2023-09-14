Фільм „Юрик“ не показуватимуть

КИЇВ. – У мережі спалахнув скандал довкола нового художнього фільму „Юрик“ – про хлопчика з Маріюполя, який вибрався з обложеного міста і самостійно добрався до родичів в Естонії.

Критики було настільки багато, що творці видалили його з YouTube і взагалі пообіцяли допрацювати. Деякі моменти у кіно кардинально суперечать тому, що насправді відбулося, і таким чином формують хибні уявлення про злочини росіян у Маріюполі, применшуючи їх маштаби.

У фільмі розповідають історію 11-річного Юрика, який з родиною жив у Маріюполі. Під час обстрілів міста тато, дідусь і сестричка школяра загинули, і він разом з мамою та важкохворою бабусею переховувався у підвалі будинку. Мама Юрика відправляє сина до Естонії, де в них живуть родичі. Дорогою Юрик зустрічає різних людей і переживає різні ситуації.

Що обурило глядачів? У персонажів фільму було світло і вода, вони вільно пересувалися містом, хоча відомо багато випадків, коли в жителів на спустошених вулицях у Маріюполі стріляли. Анна Гін з харківської Салтівки, яка найбільше в місті потерпала від обстрілів, каже, що у фільмі показують підвали – просторі, світлі, сухі та теплі, скрізь є свічки чи буржуйки, стоять ліжка і затишно цокає годинник. У персонажів у кіно заряджені телефони і є зв’язок, якого насправді часто немає у багатьох підвалах, а тим паче не було в бльокадному Маріюполі.

Евакуаційні автобуси ОБСЕ – чистенькі-біленькі, напівпорожні. Вони з’являються в кадрі протягом усього фільму, спокійно запрошують жителів виїжджати. І ті, які вирішують їхати, теж чистенькі, в небесно-голубих пуховичках і яскраво-рожевих шапочках. Фотограф Євген Сосновський, який 62 дні пробув у бльокадному місті та вивіз звідти відомий щоденник 9-річного хлопчика Єгора, називає „вишенькою на торті“ показану в кіно машину ОБСЕ, звідки гучномовець запрошує людей на евакуацію коридором, який нібито буде відкритий з 10 до 18-ти.

„Тож, виходить, маріюпольці все брешуть, коли кажуть, що сиділи в темряві, економлячи кожну свічку, палили масляні каганці, були без зв’язку. Брешуть маріюпольці, коли кажуть, що не було аніякої організованої евакуації, аніякої медичної і взагалі будь-якої допомоги“, – іронізує Є. Соснов­ський.