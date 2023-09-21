Фільм „Довбуш“ показали у всій Україні

КИЇВ. – Український пригодницько-історичний фільм про ватажка опришків Олексу Довбуша вийшов в український прокат 24 серпня, в День незалежности України. Прем’єри фільму „Довбуш“ провели Львів, Харків, Полтава, Дніпро Одеса, Миколаїв, Кривий Ріг, Черкаси, Хмель­ницький, Чернівці , Івано-Франківськ, Луцьк, Житомир, Чернігів, Київ. Чи не вся Україна пішла у кіно.

Показ фільму „Довбуш“ за участи творців та акторів відбувся і в столичних Українському домі, Будинку кіно, кіноцентрі “Краків”, кінотеатрі “Жовтень”.

Кінострічку представляли режисер Олесь Санін, продюсери Максим Асадчий та Данило Білак, оператор Сергій Михальчук, головні герої – актори Сергій Стрєльников та Дарія Плахтій, а також Роман Ясіновський, Лузер Тверськи, композиторка Алла Загайкевич та інші. Фільм створено кінокомпанією Pronto Film за підтримки Державного аґентства України з питань кіно. Показ фільму на території України провадить компанія Kinomania Film Distribution.

Історію про овіяного легендами Карпат Олексу Довбуша описують у різноманітних книжках, історичних джерелах, є фільми. До початку ХХ ст. усі були переконані, що це казковий леґендарний герой. Тільки на початку ХХ ст. спочатку Воло­димир Винниченко, а пізніше історик Володимир Грабовецький із Івано-Франківська знайшли документи про існування прототипа Олекси Довбуша. Його звали Олексій Довбощук, Олексій Довбуш чи Олекса Довбуш.

І ця історія дуже цікавила режисера фільму О. Саніна, котрий завди вважав, що це – один із найбільш кінематографічних персонажів української історії.

Прокат розпочався одночасно і за кордоном – в Чехії, Словаччині, Литві, Німеччині, Ізраїлі та Південній Кореї.

А загалом є домовленості з понад 20 країнами. Перемовини ще тривають, тому їхня кількість буде зростати.