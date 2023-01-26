Фронтові світлини Юрія Чорнолуцького

КРОПИВНИЦЬКИЙ. – На базі громадського ветерансько-волонтерського простору „КропХаб“ 23 січня відкрили фотовиставку „Залізне ТрО“. Її автор – Юрій Чорнолуцький – військовий із позивним „Фотограф“, який провів літо між Сіверсько­донецьком та Лисичанськом. На представлених фото відображено світ очима захисника України, який перебував в окопі у селі Борівське на Луган­щині, на одній з позицій, де сили ворога у кілька разів перевищували українські.

Ю. Чорнолуцький, боєць Другої стрілецької роти 174-го батальйону 121-ої бриґади територіяльної оборони Кіровоградщини, пішов воювати у перший же день російсько-української війни.

В експозиції виставки – 38 робіт. Кожна з них, як зазаначив автор, дорога для нього. На фото зафіксовані різні емоції, але, як підмітила співзасновниця „КропХабу“ Катерина Колтунова, відсутні зневіра і відчай. Виставку також покажуть у музеях Кропивницького.