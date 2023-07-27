Фонд „ДАР“ допомагає фронту

СМІЛА, Черкаська область. – 21 липня бібліотекарі Сміли напекли багато пиріжків й інших ласощів і відправили їх захисникам через благодійний фонд „Допоможемо армії разом” („ДАР”). Забрав передачу керівник фонду Андрій Бондаренко. З бібліотекарями міста він почав співпрацювати з перших днів вторгнення Росії.

Благодійний фонд в основному складається з членів Спілки ветеранів війни в Афганістані. Пройшов ту війну і А. Бондаренко. Звідти повернувся неушкодженим, а в мирному житті, у Києві, дістав важке кульове поранення. Відтоді не може ходити, але може кермувати автівкою, організувати людей.

Фонд зареєстрований в січні 2015 року. Згадує А. Бондаренко: „Ми з місцевими афганцями ще 2014 року почали збирати стару техніку в Товаристві сприяння оборони України. Знайшли 21 вантажівку в смілянській автошколі, 10 – у Шполі. Відновили те, що вже навіть не технікою було, а брухтом. Загалом вже відправили у військові частини до 50 одиниць вантажної техніки. Також передали на передову понад 20 легкових автівок“.

З 2014 року „ДАР” відвіз захисникам понад 500 тонн продуктів.

Благодійному фонду допомагають не лише бібліотекарі Сміли, а й виконавчий комітет міської ради, школа ч. 15, магазин „М’ясокрай” (Роман Натальченко), консервацію роблять і коржики печуть вихователі дитячих садочків, освітяни плетуть маскувальні сітки.

Постійно в контакті з фондом Тернівська територіяльна громада, фармер з села Ташлика Олександр Чорнобривець, школа ч. 17 в Черкасах, музична школа ч. 3, ресторан „Чайка”, село Сагунівка, Корсунська територіяльна громада. Передає фонд на передову і цільові передачі від батьків воїнів.

Окремо А. Бондаренко виділив родину загиблого на війні Степана Педченка з села Самгородка. Свого часу той теж пройшов пекло Афга-ністану, куди його відправила радянська імперія зла. Але вбила на рідній землі відроджувана Путіном уже Російська імперія.

Сміляни возять допомогу на Лиман і Бахмут, у 95-ту бриґаду, 4-ту танкову бриґаду, на Запорізький напрямок.