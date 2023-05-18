У Тель-Авіві зустрілися друзі України

ТЕЛЬ-АВІВ. – 13 травня в „Гавана-клубі“ відбувся благодійний захід „Day.UA на підтримку України“. Мета – зібрати кошти для воїнів української армії, зокрема для придбання пікапів та дронів підрозділам, які захищають Бахмут. Відбувся авкціон виробів з українською символікою, малюнків, вишиванок. Майстрині провели майстер-кляси „Карпатська вишиванка“ та „Розпис Яворівської забави“, звучали українські пісні. Присутні, а їх було дуже багато, смакували вареники, які дівчата та жінки ліпили кілька днів. Але це того варте, адже, як завжди, за ними черга.

Захід організували „Aqanna Productions, Jelsa, „Гавана-клуб““, волонтерські об’єднання „Українські здибанки в Ізраїлі та „Мистецька аматорська кузня в Ізраїлі“. Ось що розповіла „Свободі“ активна волонтерка Уляна Дрючкова: „Волонтери доклали багато часу та зусиль, аби присутні відчули справжню атмосферу підтримки та єднання, мали змогу долучитись до українських традицій, культури, кухні. Ми провели два чудові майстер-кляси, на яких розповіли історію, долучили учасників до стародавньої карпатської вишивки та Яворівської забавки. Волонтери тиждень ліпили вареники, щоб всі бажаючі змогли спробувати традиційну українську кухню. Співаки підібрали репертуар, щоб люди змогли почути всю палітру української музики. Не зважаючи на складну ситуацію в Ізраїлі – обстріли, які не припинялись і в день проведення заходу (тривала антитерористична операція „Щит і стріла“), ми щасливі, що стільки людей змогло відвідати наш захід. Для біженців з України вхід був безкоштовний. Від них та і від інших відвідувачів ми почули, що їм дуже потрібні такі заходи, щоб мати свій український та україномовний простір, допомагати Україні, підтримувати один одного“.

Спеціяльним гостем був український гурт „Без обмежень“, який тепло зустріли присутні. Євген Мельников, відомий фотограф та засновник фотоклюбу при Українському культурному центрі в Бат-Ямі, поділився своїми враженнями: „Розпочала волонтерський захід Людмила Ясиньська. Вона задала добру тональність заходу прекрасним співом. Звучали інші пісні. Взагалі було приємно, піднесено. Продавали вареники, чорний хліб з салом. Напої з українською символікою. Такі заходи потрібні для підтримки України“.

Уляна Дрючкова додала: „Це був справжній фестиваль української культури без перебільшень. Щира дяка всім волонтерам, хто допомагав, фільмував, підтримував, кожному нашому учаснику – за активну участь, посмішки та ваші пожертви на ЗСУ“.