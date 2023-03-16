У світі відзначили роковини Шевченка

Укрінформ підготував вміщену нижче добірку новин про вшанування у світі Дня народження Тараса Шевченка.

ТАШКЕНТ

Представники української громади та Посоль­ство України в Узбекистані вшанували пам’ять великого сина українського народу спільним покладанням квітів до пам’ятника Тарасу Шевчен­ку. „Відмінністю цього традиційного для всього проґресивного українства свята стало те, що Посол України в Республіці Узбекистан Микола Дорошенко вручив Марату Людному Диплом учасника ХІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка. Перша приватна школа у Ташкенті „Erudite Education Sholl“ отримала збірки поезій клясиків української літератури, а також збірки творів сучасних українських авторів в перекладі узбецькою мовою.

ВАРШАВА

У польській столиці 9 березня відбулося покладання квітів до пам’ятника Тарасу Шевченку. Біля пам’ятника Т. Шевченку дипломати Посольства України спільно з представниками української громади, учнями українських шкіл та керівництвом дільниці Мокотув вшанували пам’ять Великого Кобзаря у 209 річницю його народження.

ДУБАЙ, ОАЕ

У Дубаї 10 березня провели VIII громадські Шевченківські читання в Об’єднаних Арабських Еміратах. Долучитися до Шевченківських читань в Mall of Emirates запросили українську громаду ОАЕ. Ініціятором заходу є активіст української громади в ОАЕ Олег Копач. На читаннях деклямували твори Т. Шевченка арабською, англійською, польською, французькою, угорською, німецькою, еспанською і українською мовами. У House of Pianos у Дубаї відбулися концерти українського композитора, піяніста-віртуоза Євгена Хмари, які стали однією з найяскравіших музичних подій для української громади в ОАЕ.

АТЕНИ

В Українській суботній школі „Трембіта“ в Атенах відбувся відкритий урок, присвячений річниці народження Тараса Шевченка. Діти читали вірші, співали, знайомилися з картинами видатного поета і живописця. Велика подяка висловлена класним керівницям Оксані Мукатаєвій за чудовий сценарій та Марії Іванченко за технічний і музичний супровід, а також батькам, які прийшли підтримати своїх дітей.

КАЗАХСТАН

В Українському домі при Посольстві України в Казахстані на честь 209-ої річниці від дня народження Тараса Шевченка відбувся вечір, який відкрив Тимчасово повірений у справах України в Казахстані Сергій Павленко.

Відвідувачі познайомилися з роботами Шевченка, які були створені ним в 1847-1857 роках. Також були представлені зібрання творів Шевченка українською та казахською мовами, книжки про події в житті поета в часи заслання. У виконанні Народної артистки України Ірини Шинкарук прозвучали пісні на слова Т. Шевченка, а наймолодші учасники зустрічі прочитали вірші великого Кобзаря.

Український дім при Посольстві України в Казахстані урочисто відкрили на початку вересня 2022 року.

АНКАРА

Українська спілка в Анкарі провела Шевченк­івські дні, організувавши поетичні читання поезій Кобзаря, фотовиставку його картин та виставку портретів поета, створених вихованцями української суботньої школи, ярмарок, концерт та благодійний авкціон. Посол України в Туреччині Василь Боднар наголосив, що нині Шевченко відкривається для українців не лише як поет та борець, а як людина, яка мала прагнення, своє коло друзів. Очільниця Української спілки в Анкарі Юлія Білецька відзначила велику кількість українців, які прийшли на поетичні шевченківські читання.

Поезії Шевченка звучали п’ятьма мовами: українською, кримськотатарською, турецькою, казахською та мовою урду.

Українській спілці в Анкарі у березні виповнилося сім років. “Приємно відзначити вашу кропітку діяльність, спрямовану на збереження української національної ідентичности, підтримку та популяризацію культурних традицій українського народу в Туреччині. З перших днів вторгнення Українське товариство в Анкарі допомагає громадянам України, які були змушені шукати тимчасовий прихисток в Туреччині, а також проводить активну роботу зі збору гуманітарної допомоги для нашої держави”, – йшлося у привітанні заступника міністра закордонних справ України Євгена Перебийноса, яке зачитав Посол В. Боднар.

На заході були представлені роботи вихованців Української суботньої школи, зокрема кляси образотворчого мистецтва під керівництвом художниці Анни Полат, які створили портрети Тараса Шевченка, зобразивши Кобзаря військовим, космонавтом та в інших образах.

Танці представили учасники самодіяльного колективу народного танцю “Квіти України”. У рамках заходу відбувся благодійний авкціон, кошти з якого будуть направлені на потреби захисників України.

ПРАГА

Дипломати Посольства України в Чеській Республіці спільно з представниками української громади відзначили 209-ту річницю від дня народження Тараса Шевченка покладанням квітів до пам’ятника в Празі. Тимчасовий повірений у справах України в Чеській Республіці Віталій Усатий звернувся до присутніх і наголосив на актуальності творчої спадщини Т. Шевченка, який і сьогодні захищає українських захисників на передовій і додає бойового духу жителям міст, які зазнають нещадних ударів російської армії.

ВАШІНҐТОН

Представники українсько-американської громади та працівники Посольства України у США 9 березня поклали квіти до пам’ятника Тарасові Шевченку. У своєму зверненні до присутніх Посол Оксана Маркарова, президент Українського конґресового комітету Америки Андрій Футей і директор Української національної інформаційної служби (УНІС) Михайло Савків підкреслили, що українці завжди згадують поезію та життя Т. Шевченка під час своєї боротьби за свободу. О. Маркарова нагадала, що пам’ятник Т. Шевченку авторства скульптора Лео Мола та архітектора Радослава Жука було відкрито 27 червня 1964 року, коли Україна перебувала під окупацією Радянського союзу. Підста­вою для створення стала двопалатна резолюція Конґресу. Відкрив пам’ятник Президент Двайт Айзенгавер, а Президент Гаррі Трумен був долучений до комітету.

„Уся громада дуже любить цей пам’ятник, який зображає Тараса Шевченка молодим, стрімким і рішучим. А історія його створення ще раз нагадує про глибоку дружбу між нашими народами, засновану на спільних цінностях. І ця рішучість, разом з непохитною підтримкою США приведе нас до Перемоги!“, – додала О. Маркарова.