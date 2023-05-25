У Сан Франциско одягнули вишиванки

САН ФРАНЦИСКО. – Представники української громади, що живуть в знаменитій Кремнієвій долині та її околицях, активно відгукнулися на заклик своїх земляків об’єднатися з усіма українцями світу і показати нашу національну ідентичність, одягнувши вишиванки, де б ми не були, і зібратися на вже традиційну імпрезу на майданчику поблизу річкового порту міста над Тихим океаном.

На це міжнародне свято, яке покликане зберегти споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого українського одягу, біля відомого Ferry Building, зібралися 18 травня представники всіх поколінь української діяспори.

Представників української громади з Всесвітнім днем вишиванки щиро вітали директор української школи в Сан Франциско Андрій Шегера, Генеральний консул України в Сан Франциско Дмитро Кушнерук. Як наголосив Генеральний консул, наша вишита сорочка – це про історію, радість і печаль народу, це один із символів української ідентичності і вона свідчить про нашу незламність, силу і красу. Адже сьогодні, коли вишиті сорочки носять наші мужні воїни, що охороняють рідну Україну від рашистських загарбників на тисячокілометрових відрізках фронту, коли її з честю одягають світові лідери, вона набирає особливого смислу і змісту і є символом опору окупації, символом обов’язкової перемоги над ворогом.

Учасники святкування розгорнули на майдані прапор української держави і банер з українським орнаментом, в якому переплелися вишиті хрестиком долі багатьох представників української громади. На згадку про таку зустріч зробили гуртове фото та відеофільм. Затим звучали українські пісні. Розпочав цю сторінку програми святкування А. Шегера, який майстерно грає на ґітарі, баяні, акордеоні та інших інструментах. Його спів підхопила вся громада. Звучали давні народні, козацькі, стрілецькі піснеспіви, сучасні популярні пісні.

Після офіційного закриття свята люди ще довго спілкувалися, обговорювали події в материнськім краї, плянували як і чим можуть допомогти землякам у перемозі над рашистами.