У Санкт-Петербурзі стався вибух

У центрі Санкт-Петербурґа у кафе “Стріт-фуд бар №1” на Університетській набережній у центрі міста 2 квітня стався вибух – загинув воєнкор Владлен Татарський, 32 поранених. Спрацював вибуховий пристрій потужністю понад 200 грам тротилу. Раніше кафе належало Євгену Пригожину. Тут у вихідні дні збирається дискусійний клюб “Кібер Z фронт”.

У кафе проходив творчий вечір воєнкора.

Дівчина подарувала статуетку Татарському. Він подякував за подарунок, а вона зайняла своє місце в залі. Через п’ять хвилин прогримів вибух. Найбільше постраждали гості з перших рядів. Слідчі органи РФ заявили, що встановили особи підозрюваних у вбивстві – це 26-річна мешканка Санкт-Петербурґа Дар’я Трепова і її чоловік Дмитро Рилов як співучасник. Про затримання Д. Трепової стало відомо 3 квітня.

В. Татарський (справжнє ім’я Максим Фомін) народився в Макіївці 1982 року. У 2014 році, коли Росія почала гібридну аґресію на Донбасі, Татарський був у в’язниці в Горлівці за обвинуваченням у збройному пограбуванні банку. Після того, як колонія потрапила під артилерійський обстріл, Татарський опинився на волі та долучився до збройних формувань бойовиків. З 2017 року зайнявся “журналістикою”, створивши групу “Терикони Донбасу”. У лютому 2022 року Татарський повернувся на передову як “воєнкор”.