У Пскові знищено чотири літаки Іл-76

У ніч проти середи, 30 серпня, безпілотники атакували російський аеропорт у Пскові. Успішно знищено чотири вантажні літаки Іл-76, ушкоджено декілька інших літаків.

Удар по аеропорту в Пскові був спецоперацією Головного управління розвідки. Іл-76 є радянськими важкими військово-транспортними літаками. Їх використовували загарбники для транспортування з Ірану дронів-камікадзе типу „Шахед“. Вартість одного такого літака становить 86 млн дол. Іл-76 призначений для транспортування техніки та вантажів різного призначення. Літак здатнийдоставляти, залежно від модифікації, вантажі максимальною масою 28-60 тонн на відстань 4,200 кілометрів. У Пскові базується 76-та ґвардійська десантно-штурмова дивізія, яку обслуговують літаки Іл-76. Ця дивізія брала участь в окупації Бучі під Києвом під час повномаштабного вторгнення РФ в Україну.