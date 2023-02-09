У промові „Про стан держави“ Джо Байден згадав Україну

ВАШІНҐТОН. – Президент Джо Байден 7 лютого у своїй промові “Про стан справ в країні” наголосив на підтримці Сполученими Штатами України перед обличчям російської аґресії: “Так, ми планували відстоювати. І так, ми це зробили. Разом ми зробили те, що Америка завжди робить якнайкраще. Ми – на чолі. Ми об’єднали НАТО і побудували глобальну коаліцію. Ми протистоїмо аґресії Путіна. Ми стали з українським народом.

Наша сила – це не лише приклад нашої сили, а й сила нашого прикладу. Пам’ятаймо – світ спостерігає. Я виступав із цієї залі рік тому, лише за кілька днів після того, як Володимир Путін розв’язав свою жорстоку атаку проти України.

Смертельний напад, що викликає в пам’яті образи смерти та руйнування, яких Европа зазнала під час Другої світової війни. Вторгнення Путіна стало випробуванням віку. Випробуванням Америки. Випробуванням світу. Чи відстоюватимемо ми найголовніші принципи? Чи відстоюватимемо ми суверенітет? Чи відстоюватимемо право людей жити вільними від тиранії? Чи відстоюватимемо захист демократії? Такий захист має значення для нас, оскільки він зберігає мир і застерігає потенційних аґресорів від загрози нашій безпеці та процвітанню. Через рік ми знаємо відповідь”.

Серед почесних гостей під час виступу президента США Джо Байдена „Про стан справ у країні“ перед Конґресом була Посол України у США Оксана Маркарова.

Джо Байден у промові назвав її людиною, яка “уособлює не лише свою націю, а й мужність свого народу”.

На необхідності співпрацювати представникам різних партій президент наголосив з самого початку своєї промови.

“Звертаюся до моїх друзів-республіканців, якщо ми могли працювати разом в останньому Конґресі, то нема причин, щоб ми не могли працювати разом, знаходити консенсус і важливі речі у новому Конґресі також. Люди надіслали нам чітке повідомлення: боротьба заради боротьби, влада заради влади, конфлікт заради конфлікту ні до чого не призведе. І таким завжди було моє бачення країни: відновити душу нації, відбудувати кістяк Америки: середній клас, об’єднати країну”, – заявив Президент Байден.

Промова Джо Байдена “Про стан справ в країні” звучить у час, коли уряд США відзвітував про низьке безробіття і в країні починають зростати зарплати. Однак державний борг країни лишається рекордно високим, країна досі оговтується від інфляції.

Джо Байден: “Інфляція стала ґлобальною проблемою через пандемію, яка порушила ланцюги постачань, і через нечесну та брутальну війну Путіна в Україні, яка порушила постачання енерґії та експорт продовольства, блокуючи зерно в Україні. Але ми маємо кращі позиції, ніж будь-яка інша країна на Землі”.

“Історія Америки – це історія проґресу та стійкости, ми завжди рухалися вперед. Ми єдина країна, яка виходила з кожної кризи сильнішою, ніж тоді, коли ми в неї входили. Дивіться всі. Ось що ми знову робимо. Два роки тому наша економіка похитнулася. Поки я стою тут сьогодні ввечері, ми створили – за допомогою багатьох присутніх тут людей – рекордні 12 мільйонів нових робочих місць – більше робочих місць, створених за два роки, ніж будь-який президент створював за чотири роки”, – зазначив Президент США.

Наприкінці промови Президент США підсумував: “Я прийшов сюди, щоб виконати свій конституційний обов’язок і відзвітувати про стан справ в країні. І ось мій звіт: тому, що дух цієї нації сильний, тому що хребет цієї нації сильний, тому що люди цієї нації сильні, стан справ в країні також сильний”.

Республіканська партія обрала для промови-відповіді Президентові Бай­дену Сару Гакабі Сандерс, колишню прессекретарку президента Трам­па, а нині – губернаторку штату Арканзас. Лідер республіканської більшости в Палаті представників Кевін Маккарті та лідер меншости в Сенаті Мітч Мак­коннелл у спільній заяві назвали Сандерс “представницею нового покоління республіканців”.

С. Сандерс, яка значно молодша за Президента Байдена, у відповіді своєї партії на звернення президента закликала до нового покоління керів­ництва Республіканської партії: “У 40 років я – наймолодша губернаторка в країні. У 80 років він – найстарший президент в історії Америки. Бути мамою трьох маленьких дітей навчило мене не вірити кожній історії, яку я чую. Тож пробачте мені, що я не повірила у те, що почула сьогодні ввечері від Президента Байдена. Від неконтрольованої інфляції та злочинности до небезпечної кризи на кордоні та загрози з боку Китаю. Байден і демократи вас підвели. Вони це знають, і ви це знаєте. І настав час змін. За межами нашого кордону, від Афганістану до України, від Північної Кореї до Ірану, слабкість Президента Байдена ставить під загрозу нашу націю та світ. І відмова президента протистояти Китаю, нашому найстрашнішому супротивнику, є небезпечною та неприйнятною. Прези­дент Байден не бажає захищати наш кордон, захищати наше небо та захищати наших людей. Він непридатний виконувати обов’язки головнокомандувача“.