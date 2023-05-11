У Польщі не стало Калінінграду

ВАРШАВА. – Польська комісія зі стандартизації географічних назв поза межами Польщі на своєму 125-му засіданні 12 квітня постановила, що для міста з російською назвою Калінінград рекомендується лише польська назва Крулевєц і не рекомендується використовувати польською мовою назву Калінінград. Вона також рекомендує замість Калінінградської области використовувати польський відповідник – Крулевецька область. Зміни набрали чинности з 9 травня.

Назва цього міста на честь Михайла Калініна – злочинця, який також відповідає за прийняття рішення про масову страту поляків у Катинському злочині в 1940 році, має емоційно неґативний характер.

Водночас комісія вказує, що події, пов’язані з російським нападом на Україну, примушення до „русского мира“, ведення Росією інформаційної війни змушують по-іншому подивитися на питання назв, що викликають значні суперечки і позитивно не сприймаються в Польщі.