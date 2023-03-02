У Польщі відкрили інформаційні канали

Фонд “Інститут Польща-Україна”, під егідою якого вже працює портал UAinKrakow.pl, запускає інформаційні канали для українців у Познані та Варшаві.

Наразі проєкти UAinWarsaw та UAinPoznan будуть працювати як телеграм-канали. Однак у майбутньому команда плянує запустити однойменні портали та створити сторінки в інших соціяльних мережах.

“Уже понад три роки фонд “Інститут Польща-Україна” веде портал UAinKrakow.pl. За цей час ми зрозуміли, що в українців є потреба отримувати інформацію саме на льокальному рівні. Прибуваю­чи до Польщі, вони хочуть знати, як працює в їхньому місті громадський транспорт, де можна отримати психологічну чи юридичну підтримку, які тут відбуваються культурні заходи.

Часто ці теми залишаються поза увагою загальнопольських ЗМІ. Оскільки у Кракові нам вдалося відкрити успішне льокальне видання, ми вирішили використати наш досвід для створення подібних плятформ в інших містах”, – говорить голова фонду “Інститут Польща-Україна” Ольга Менько.

На телеграм-каналах “UAinWarsaw: українці у Варшаві” та “UAinPoznan: українці у Познані” реґулярно публікуватимуть актуальні новини та корисні поради для нових мешканців міст. Тут можна буде знайти інформацію про допомогу для українців, освіту, медицину, працевлаштування, ведення бізнесу, культурні події та інші важливі сфери.

Підписатися на нові телеграм-канали можна за посиланнями: UAinWarsaw: українці у Варшаві та UAinPoznan: українці у Познані

Зазначимо, що фонд “Інститут Польща-Україна” з 2019 року веде портал для українців у Кракові UAinKrakow.pl. Від початку повномаштабного вторгнення фонд також співтворив Пункт допомоги біженцям у Кракові, підтримував родини з дітьми, що потребують допомоги. Окрім того, організація довгостроково орендувала квартири для родин з дітьми з інвалідністю (за підтримки UNICEF) та квартири, де можуть перебувати жінки, що тікають від домашнього насилля (за підтримки Euroclear).