ГАҐА. – У Міжнародному суді ООН у Гаазі тривають публічні слухання попередніх заперечень, висунутих Росією у справі щодо звинувачень у геноциді за Конвенцією про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

25 вересня слово у суді мали представники РФ. Першою виступала представник російської делеґації Марія Заболоцька, яка повторила тези російської пропаґанди, що нібито Україна „обстрілювала Донбас“ і це стало причиною повномаштабної аґресії РФ.

“Минулого тижня суд заслухав 33 країни, включаючи Україну, які повторювали одне й те саме про те, як Росія порушила міжнародне право, суверенітет країни, використання сили, права людини та інші правила. Жодне з цих питань не підпадає під Конвенцію про геноцид“, – заявила Заболоцька.

Слухання у Міжнародному суді ООН проходитимуть у два кола: Росія матиме слово 18 та 25 вересня, а Україна виступатиме 19 та 27 вересня. Суд проведе слухання по юрисдикції і якщо визнає, що має юрисдикцію і що позов є повністю або частково прийнятним, то наступним етапом буде розгляд справи по суті.

У позові проти РФ до Міжнародного суду ООН Україна вимагає притягнути аґресора до відповідальности.