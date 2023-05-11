У Москві провели параду

У параді на Красній площі в Москві 9 травня взяло участь істотно менше одиниць бойової техніки РФ, ніж у попередні роки, зокрема, тільки один танк часів Другої світової війни.

Загалом Красною площею цього року проїхала лише 51 одиниця техніки. Ще торік, коли парада вже була скорочена порівняно з часами до російського широкомаштабного вторгнення в Україну, у параді брала участь 131 бойова машина. У 2021 році їх було 197. Тобто, скорочення порівняно з останнім довоєнним роком – майже вчетверо.

Сама парада тривала близько 45 хвилин, включно з об’їздом військ і виступом Володимира Путіна. У попередні роки тривалість парад доходила до півтори години, однак тоді парада містила і повітряну частину, яку в нинішньому році скасували.

Без важкої бронетехніки парада обійшлася вперше з 2007 року.09

Проходження техніки відкрив танк часів Другої світової війни Т-34. Далі проїхали легкі бойові машини „Тигри“, потім „Урали“ і „Бумеранґи“, також Красною площею провезли ракетні комплекси „Іскандер“, С-400 і три міжконтинентальні балістичні ракети „Ярс“.

Прохід військової техніки на параді зайняв менше 10 хвилин. У попередні роки проходження техніки займало істотно більше часу, водночас демонструвалися сучасні танки „Армата“ та інші машини, які не мають, за словами коментаторів, „аналогів у світі“. Водночас у бойових діях в Україні, як зазначали багато коментаторів, ця техніка або не брала участи зовсім, або була присутня на фронті в дуже обмежених кількостях.

За підрахунками видання „Аґентство“, у параді взяло участь близько 8,000 осіб, це мінімальна кількість учасників із 2008 року.

У 2022 році в параді брали участь 11 тисяч військових.

Російський диктатор Володимир Путін під час своєї промови на параді 9 травня збрехав, що для РФ немає ворожих країн, і що Росія хоче бачити майбутнє мирним і вільним. Але водночас додав, що сьогодні найважливішою його справою є війна в Україні. Він традиційно звинуватив Захід у тому, що він нібито „підбурює людей і розколює суспільства, провокує криваві конфлікти і перевороти, сіє ненависть, русофобію, аґресивний націоналізм, знищує сімейні традиційні цінності“.

Путін продовжував брехати, що український народ нібито став „заручником державного перевороту і злочинного режиму його західних господарів, який утворився на його базі“.

Пряма мова Путіна: „Ми пишаємося учасниками СВО (так росіяни називають війну проти України), усіма, хто бореться на передовій. Немає зараз важливішої справи, ніж ваша бойова робота. На вас тримається безпека країни, від вас залежить майбутнє нашої державности та народу. Вся країна згуртувалася, щоб підтримувати наших героїв. Усі готові допомогти − моляться за вас“.

Путін додав, що сьогодні цивілізація знову перебуває „на вирішальному переломному рубежі“, мовляв, це нібито проти Росії розвалювали „справжню війну“, але водночас Путін усе ж намагався переконати присутніх на параді, що РФ нібито „дала відсіч міжнародному тероризму, захистить і жителів Донбасу, забезпечить безпеку“.

В. Путін намагався використати параду, щоб продемонструвати подальший вплив Росії в Центральній Азії. Були присутні президенти Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, Киргизстану Садир Джапа-ров, Узбекистану Шавкат Мірзійоєв і Таджикистану Емомалі Рахмон. Олек-сандр Лукашенко та прем’єр-міністер Вірменії Нікол Пашинян також прилетіли до Москви на параду до Дня перемоги.