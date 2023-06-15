У Львові є вулиця Любомира Гузара

ЛЬВІВ. – 31 травня урочисто відкрили вулицю, названу ім’ям Патріярха Української греко-католицької церкви Любомира Гузара. Захід відбувся у шосту річницю його відходу до вічности.

Участь узяли Митрополит і Архиєпископ Львівський УГКЦ Владика Ігор (Возьняк), представники духовенства, семінаристи, представники міської й обласної влади та львів’яни.

Урочистість розпочалася з виконання державного гимну.

Владика Ігор і перший заступник начальника Львівської обласної військової державної адміністрації Андрій Годик урочисто відкрили табличку з назвою вулиці, після чого була відправлена панахида за упокій душі Любомира Гузара.

Митрополит Ігор виголосив промову: „Радий, що ми зібралися, щоб ознаменувати вулицю Патріярха Любомира Гузара. Більшість з присутніх знають та пам’ятають його. Це не лише релігійний, але й культурний, громадський та політичний діяч. Він любив свій народ, жив для нього та старався для нього“. Виступили А. Годик і міський голова Андрій Садовий.

Закінчився захід спільним виконанням гимну-молитви „Боже, Великий єдиний“.

Львівська вулиця Патріярха Любомира Гузара розташована поруч з вулицями, названими на честь видатних осіб, як-от Генерала Тарнавського, Ольги Басараб, Йосифа Сліпого і Тютюнників.