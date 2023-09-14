У Криму ушкоджено російські кораблі

Внаслідок удару по суднобудівному заводу в Севастополі ушкоджено два російські військові судна, що проходили там ремонт. На момент подій у сухому доці знаходились великий десантний корабель “Мінск” та підводний човен “Ростов-на-Дону”. Беручи до уваги характер та ступінь ушкоджень, а також складність ремонту виготовлених у Польщі суден, можна сказати, що корабель не підлягає відновленню. Ракетами було прорвано потужну ешелоновану протиповітряну оборону, котрою вже давно прикрита Севастопольська бухта через свою стратегічну цінність.

Російські офіційні джерела також повідомили про атаку укра­їн­ських надводних безпілотників, що атакували російські військові судна на переході поблизу Севас­тополя.

Збройні сили України уразили російську базу безпілотників у селищі Луганське Донецької области. Поблизу Бахмуту, Кліщіївки, Анд­ріївки та Курдюмівки захисники змушують ворога відходити. Відбулося вісім бойових зіткнень. Знищено 222 окупанти та низку різної військової техніки, станцію спостереження „Муром-М“.

Бійці Східнього угруповання військ ЗСУ на Лимансько-Куп’янському нап­рямку стримують росіян у напрям­ку Новоселівського. За добу знищили 63 загарбників, станцію радіоелектронної боротьби „Стриж-3“, відбулося 24 бойові зіткнення з противником.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії у районах Кераміка, Авдіївки, Мар’їнки Донецької области.

З початку повномаштабної війни українські військові знищили від 80 до 120 російських станцій радіоелектронної боротьби.

У Красноперекопському районі тимчасово окупованого Криму пролунав потужний вибух, загарбники підняли в повітря авіяцію.

Спецпризначенці Головного управління розвідки завдали ударів дронами по об’єктах росіян у тимчасово окупованому Енерґодарі.

Російські війська 12 вересня з арти­лерії обстріляли Херсонську, Донець­ку, Сумську, Дніпропет­ровську, Луган­ську області, загинули двоє мирних жителів, 11 людей поранено.

В Україні з початку повномаштабної війни загинули 9,600 мирних жителів, і ще понад 17,500 людей поранено.